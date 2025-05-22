大中華區商品 超吸金

布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）進行第八屆年度大中華區ETF投資者調查顯示，2024年亞太地區創紀錄的3,470億美元總流入規模中，大中華區貢獻了71%。同時，區內資產配置者對主動型ETF的需求亦日益增加，台灣是全球增長最快的ETF市場之一。

調查也顯示，23%的ETF投資者正在減持主動型共同基金以增加ETF配置。

布朗兄弟哈里曼銀行調查發現，台灣推出主動型ETF為資產管理機構創造機遇，市場對主動型ETF的推出需求旺盛，37%和27%的投資者計劃分別配置股票型和主動型流動另類ETF；其中對結構性產品，特別是擔保貸款憑證（CLO）似乎頗受青睞，23%的配置者計劃在2025年布局該類資產。

此外，台灣在加密貨幣領域領先，40%的ETF投資者計劃在2025年購買加密貨幣主題ETF。大中華區ETF投資者對人工智能（AI）板塊持樂觀態度，31%配置者認為這將成為2025年主要投資趨勢；在台灣這一比率高達60%。

2024年亞太地區創下3,470億美元的資金淨流入紀錄，其中，大中華區占比達71%；2025年ETF在大中華區仍繼續保持增長。BBH亞洲區ETF服務總監Chris Pigott表示，「大中華區ETF市場超常規增長，彰顯該市場的強勁實力與深度。隨著區域ETF市場日趨發展成熟，投資者正持續加大ETF配置力度。雖然當地ETF發行人在大中華區占據主導地位，但國際ETF發行人也具發展機遇。要在大中華區取得成功，國際ETF發行人須深入了解當地市場的特點。」

年度大中華區ETF投資者調查是BBH全球ETF投資者調查的一環，代表著來自中國大陸、香港和台灣100名ETF機構投資者意見，其中53%受訪者管理超過10億美元資產，在這些受訪者當中，29%在其投資組合有50%以上的資產投資於ETF。