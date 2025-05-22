醫療類股 進場時機到

今年來醫療產業遇到連續市場逆風，包括川普藥價政策、關稅不確定性，使得具有剛性需求且較不受景氣影響的醫療類股走勢承壓，過去三個月MSCI全球醫療指數下跌6.9%，不過，法人指出，醫療產業財報表現亮眼，現在反而是進場醫療類股的好時機。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，這波醫療類股承壓，主要來自藥價政策與關稅不確定衝擊，5月12日川普簽署行政命令，內容為有關美國政府擬採取「最惠國藥價政策」，未來美國藥價將調降50%至90%，終結美國藥價高於其他主要已開發市場國家的現象。此政策主張將美國處方藥價格與其他已開發國家的最低藥價掛鉤，然而該政策在法律依據、執行機制與國際協調層面都將面臨重大挑戰。

江宜虔指出，目前美國聯邦補助計畫占整體藥品通路市占率約為11%，最惠國藥價政策若只適用在該計畫，對藥廠及大型生技公司獲利影響幅度僅約10%至20%，且近期大型製藥廠及生技公司股價已反應此政策風險。其次，美國實施IRA法案中的藥價已經將藥品價格降低許多，未來即使實施最惠國藥價政策，未必會針對罕見疾病及距專利權到期仍久的藥品來執行，對整體醫療產業的影響在可控範圍。

在外部風險可控之下，更加凸顯醫療產業物美價廉、具高成長性的優勢，江宜虔說明，美國第1季財報公布已近尾聲，醫療產業有高達75%企業獲利超出市場預期一倍標準差以上，為所有產業中最高；根據FactSet最新數據，2025年醫療產業預估獲利成長率達16.1%，成長率僅次於科技產業的18.2%，但明顯優於S&P500指數的9.3%。

若從評價面來看更具吸引力，江宜虔表示，目前醫療產業的預估本益比為16倍，低於S&P500指數的21倍、科技產業的25倍。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕分析，從次產業來看，製藥領域近期因美國藥價改革政策再度受到關注，但由於政策落實存在法律與執行面挑戰，使短期內對製藥與生技產業的獲利能力影響有限，而產業整體仍具備一定的成長潛力。