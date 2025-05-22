ESG股債基金 留意短期波動

美國總統川普撤銷多項ESG相關政策，考驗美國民間企業對永續經營的韌性。不過，法人認為，徵收碳費、碳稅等法規即將上路，長期來看ESG股債基金相對一般商品將更具競爭力，不過仍須留意短期市場仍有波動風險。

根據彭博5月統計，全球ESG股票指數2025年預期每股稅後盈餘（EPS）成長率為13.6%，高於一般企業的10.04%，顯示ESG企業今年的獲利能力料將優於一般企業；ESG股票指數第1季表現相對優於全球股票指數，且維持較佳的獲利展望。

今年4月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，顯示企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG企業債券指數的平均信評為投資等級，信用風險相對較低。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇指出，全球政府和企業推動ESG的趨勢持續進行中，且徵收碳費、碳稅等法規即將上路，因此未將ESG納入公司經營策略中，仍將可能面臨營收和獲利降低的風險，故長期來看ESG企業股票相對於一般股票將更具競爭力，不過仍須留意短期市場有波動風險。

法人認為，不論美國民間企業還是地方政府，皆仍致力於維持和強化其整體環境、社會及治理的結構，以確保企業和社會的長期發展、同時持續增強投資人的信心。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，由於關稅議題干擾利率走勢，3月ESG債券基金淨流入金額僅約3億美元，較2月的27億美元明顯趨緩。不過，ESG債市仍具投資吸引力，第1季累計淨流入金額約為80億美元，為連續七個月資金呈現淨流入。

根據投信投顧公會統計，截至今年3月底，境內外ESG基金總規模已將近新台幣1兆元，顯見ESG投資已成為投資市場的當紅炸子雞，國泰投信的國泰永續高股息ETF（00878）規模占比近五成，基金經理人游日傑指出，關稅戰短期降溫機會渺茫，台股市場信心不足，投資人在局勢動盪之際，投資策略宜轉趨保守，配置配息型商品，做為下檔支撐。