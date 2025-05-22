快訊

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

ESG股債基金 留意短期波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國總統川普撤銷多項ESG相關政策，考驗美國民間企業對永續經營的韌性。不過，法人認為，徵收碳費、碳稅等法規即將上路，長期來看ESG股債基金相對一般商品將更具競爭力，不過仍須留意短期市場仍有波動風險。

根據彭博5月統計，全球ESG股票指數2025年預期每股稅後盈餘（EPS）成長率為13.6%，高於一般企業的10.04%，顯示ESG企業今年的獲利能力料將優於一般企業；ESG股票指數第1季表現相對優於全球股票指數，且維持較佳的獲利展望。

今年4月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，顯示企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG企業債券指數的平均信評為投資等級，信用風險相對較低。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇指出，全球政府和企業推動ESG的趨勢持續進行中，且徵收碳費、碳稅等法規即將上路，因此未將ESG納入公司經營策略中，仍將可能面臨營收和獲利降低的風險，故長期來看ESG企業股票相對於一般股票將更具競爭力，不過仍須留意短期市場有波動風險。

法人認為，不論美國民間企業還是地方政府，皆仍致力於維持和強化其整體環境、社會及治理的結構，以確保企業和社會的長期發展、同時持續增強投資人的信心。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，由於關稅議題干擾利率走勢，3月ESG債券基金淨流入金額僅約3億美元，較2月的27億美元明顯趨緩。不過，ESG債市仍具投資吸引力，第1季累計淨流入金額約為80億美元，為連續七個月資金呈現淨流入。

根據投信投顧公會統計，截至今年3月底，境內外ESG基金總規模已將近新台幣1兆元，顯見ESG投資已成為投資市場的當紅炸子雞，國泰投信的國泰永續高股息ETF（00878）規模占比近五成，基金經理人游日傑指出，關稅戰短期降溫機會渺茫，台股市場信心不足，投資人在局勢動盪之際，投資策略宜轉趨保守，配置配息型商品，做為下檔支撐。

延伸閱讀

推動香米碳足跡認證和友善耕作 台中霧峰區農會總幹事黃景建獲獎

股債匯三殺、現金為王！王道銀行高利活存新戶上看10％

00878這「兩種人」適合存！葉芷娟：不要定期定額…分享三招買法更聰明！

富邦金蟬聯最受尊崇企業

相關新聞

美股基金 回檔可布局

美國商務部撤銷拜登時期AI晶片擴散規定，加上近期經濟數據使市場對聯準會降息預期再起，激勵股市呈現全面上揚走勢。法人建議，...

科技型商品 績效亮眼

美國與各國進行關稅談判，並已與中國達成短暫協議，激勵近日科技股漲勢如虹。統計至5月20日，MSCI世界科技類股指數近一月...

法人：長抱美股 報酬率佳

4月股災讓不少投資人退場觀望，但根據2000年以來的標普500指數表現，若投資人不因市場波動賣出，迄今報酬率將近七倍。法...

全球複合債 優質息收吸睛

穆迪（Moody's）近日將美國主權信用評等從最高等級Aaa調降至Aa1，雖然市場已有預料，仍在市場投入漣漪。資產管理業...

大中華區商品 超吸金

布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）進行第八屆年度大中華區ETF投資者調查顯示，2024年亞太地區創紀錄的3,470億美元總流入...

ESG股債基金 留意短期波動

美國總統川普撤銷多項ESG相關政策，考驗美國民間企業對永續經營的韌性。不過，法人認為，徵收碳費、碳稅等法規即將上路，長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。