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法人：長抱美股 報酬率佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

4月股災讓不少投資人退場觀望，但根據2000年以來的標普500指數表現，若投資人不因市場波動賣出，迄今報酬率將近七倍。法人建議，投資人秉持長期投資態度，做好股債均衡配置，降低短線市場波動影響，持續參與股市長期的成長機會。

駿利亨德森投資債券投資策略分析師Alexis Lavergne表示，由於美股表現最佳的時間往往出現在大跌後，一旦錯失參與這些大漲的日子，投資報酬將有極大的落差。

根據統計，若在2000年初投資標普500指數10,000美元，到今（2025）年1月這筆資金已經增值為79,468美元，25年的時間裡累積報酬率近700%。

不過，這段期間若錯過美股表現最佳的十天，這筆資金將減少至36,407美元，縮水幅度超過一半，若錯過表現最佳的20、30或40天，投資報酬率亦將大幅減少。對於投資人來說，因為「恐懼」而出場，付出代價其實非常高，因為美股表現最佳的日期與最糟的日期通常發生在相同期間。

目前美國股債市均浮現不錯的投資機會，股市方面，依據企業獲利預估，至2027年景氣循環類股不僅每股稅後盈餘（EPS）比防禦類股高，年度獲利成長率也較佳，景氣循環類股2026及2027年的獲利成長率更可望達到雙位數。

至於債市，許多債種的利差均已擴大，部分甚至已高於其十年平均值，駿利亨德森相對看好MBS債券，MBS債券的利差明顯高於其十年平均值，投資吸引力極佳。Alexis Lavergne指出，債券的選擇將聚焦三大主題：良好的信用評級（包括AAA等級的投資級債券）、證券化資產（機構MBS債券的票面利率受青睞）、精選企業債（加碼金融與銀行產業，醫療產業利差擴大時加碼）。

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