全球複合債 優質息收吸睛

穆迪（Moody's）近日將美國主權信用評等從最高等級Aaa調降至Aa1，雖然市場已有預料，仍在市場投入漣漪。資產管理業者表示，美國喪失3A信用評級，無疑是提醒投資人別再單押美債，是時候把眼光放到更大的全球債市，建議債券部位也要分散持有，或透過主動選債的複合債基金布局。

穆迪降評消息出來後，30年期美債殖利率馬上上衝到5.03%，債券價格同步下滑。但整體市場並未出現恐慌式賣壓，因為多數機構投資者早就有準備，銀行和保險公司等持有者，也幾乎沒有強制拋售的壓力，且根據巴塞爾協議III，美國公債即使降評，風險權重和抵押品處理也沒變。

施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈認為，市場對美債信仰已不再盲目，這時候，投資的關鍵不再是問「美債還可不可以買」，而是「我是不是該open mind去接納更好的選擇？」而答案就是全球債市。

劉又慈分析，目前全球企業債的基本面穩健，即使美債殖利率升高導致企業融資成本增加，但也吸引更多追求收益的資金進場，再加上各國央行利率分歧、匯率波動劇烈，全球複合債的靈活配置優勢正好能發揮作用。以施羅德環球收息債券基金為例，配置布局在全球公司債市場，涵蓋投資級與非投資級債券，再者，配息級別多元，投資人可掌握優質息收。

富蘭克林證券投顧也提醒，美國關稅協商正在進行，除非最終稅率被一筆勾銷，否則對美國和全球經濟的傷害難以避免。

由於關稅將推升美國通膨，再加上美國就業市場仍然強韌，導致聯準會暫無降息理由，故建議現階段投資策略以「分散」為要，因為川普不只有關稅政策，未來將面臨減稅、財政、放鬆監管、移民以及國際關係的顯著變化，這些對各類投資級債和非投資級債有正向或負向的交錯影響，分散配置可提供風險調整後的收益空間。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，雖然美國通膨風險上升，不過經濟衰退仍非基本情境，美國企業基本面堅韌，預期利差將處區間震盪，違約率儘管上升仍將低於長期均值，市場表現分化程度擴大下也創造個別投資機會。