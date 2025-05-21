海外股票型 三題材閃亮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

受關稅衝擊，全球股市震盪，根據投信投顧公會公布最新統計顯示，跨國投資股票型基金規模跌破5,000億元大關，為2024年5月以來首見，不過仍有以AI等趨勢科技、新興成長市場及防禦等三大題材逆勢吸金表現亮眼。

川普加徵關稅大刀出鞘，美股等海外股市4月成重災區。根據投信投顧公會最新統計數據顯示截至4月底，跨國投資股票型基金規模降至4,944億元，與前一個月相比，流失近180億元，跌幅3.5%，較整體境內基金及國內投資股票型（台股基金）同期跌幅2.3%、2.7%還重，也是自2024年5月以來首度跌破5,000億元大關。

因4月行情大幅震盪，因風險趨避帶動資金轉向生技、基礎建設等防禦型及收益型基金之外，以AI等趨勢科技為主軸的跨國投資股票型基金，吸引資金逢低加碼，包括復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、第一金全球AI人工智慧、復華華人世紀等基金，上個月申購、規模同步增長。長線看多的印度等新興成長市場及基期相對較低的歐股亦獲投資人青睞。

近一周隨美中關稅戰緊張情勢降溫，帶動資金大舉回流全球股票市場，根據倫敦證交所集團截至5月14日統計顯示，全球股票基金單周淨流入195.7億美元，創3月底以來單周新高。

展望後市，復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，隨川普關稅政策影響降溫、AI投資熱潮延續，仍看好相關產業長線成長機會，布局除了以大型科技權值股作為核心持股之外，將搭配受惠AI趨勢等軟體公司，掌握後市應用商機。

復華華人世紀基金經理人胡家菱指出，資訊科技成長性較高，仍是產業布局主軸，但在高關稅情境下，將同步納入工業、原材料、通訊服務、金融、房地產及內需題材，以分散投資組合因應市場波動。

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