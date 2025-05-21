新興市場債 資金關注

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

美國政策不確定性，導致市場動盪，以近期債券殖利率動態顯示，各界從原本利用美國資產避險，轉向重新評估。鋒裕匯理投信表示，觀察市場將焦點轉向新興市場債布局，建議可挑選相關產品，並擇機布局。

鋒裕匯理分析，近期債券殖利率動態顯示，美國總統川普對等關稅於4月2日公布後，美債10年期殖利率一度下滑至3.85%，隨後因「美國例外論」信心動搖，美元資產偏好下降，美債遭市場拋售，而殖利率快速上揚導致基差交易解除，為美債帶來助跌效果，10年期殖利率於4月11日升至高點4.58%。

後來關稅擔憂未進一步擴大，美中談判重燃希望，同時川普改口不解雇聯準會主席鮑爾，部分聯準官員放鴿，降息再度往4碼靠攏，使美債殖利率再度恢復下行，終場10年期殖利率月線下行4bps收在4.16%，而二年期殖利率月線下跌28bps至3.60%。

在新興債券指數表現方面，4月摩根全球新興市場主權指數下跌逾0.2%，摩根全球新與市場企業指數則下跌逾0.4%。

鋒裕匯理資深新興市場總體策略分析師黃舒指出，由於近期關稅衡突未進一步擴大，市場對美元資產的信心獲得修復，展望後市，5月川普關稅仍處於談判期，市場信心可能仍然低迷，新興市場金融資產難免持續劇烈波動。

黃舒表示，由於新興市場債券整體殖利率仍處於近年來的相對高點，且相較其他債券類別依舊具競爭性，因此評估目前新興市場債券仍具長期投資價值，建議投資人持續以具相對投資價值的新興主權與企業為主要投資重點。

黃舒指出，投資新興市場將受益於分散風險的資金流，在新興市場中較看好墨西哥、巴西等市場，而在亞洲方面，則是最看好印度，其中主因為印度偏向內需市場，並且高機率會與美國在關稅政策上達成談判。

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