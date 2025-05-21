歐日大陸股 多元配置

川普關稅政策引發經濟衰退風險，加上美國債台高築，影響美元避險地位。法人建議，投資人宜採取多元分散策略，布局歐股、日股、中國大陸股市、非科技股、高息股、貴重金屬、優質債券等。

法國巴黎銀行財富管理認為，由於川普的關稅政策及其他高壓措施，可能削弱美元在全球金融體系的霸權地位，美國陷入停滯性通貨膨脹的風險也上揚，加上美國經常帳赤字持續增加，都不利美元走勢。

法國巴黎銀行財富管理預期美元有走弱空間，將歐元3個月預測匯率從1歐元兌1.05美元上調至1.12美元，12個月預測從1.05美元上調至1.15美元；歐元兌瑞郎未來三到12個月的匯率預計維持在0.94瑞郎。

法國巴黎銀行指出，考量到美國關稅政策對國內中小企業及就業市場的衝擊，預期就業數據可能轉弱，促使美國聯準會（Fed）實施貨幣寬鬆政策，在年底前將降息兩次，聯邦基金利率將降至4%。美國10年期公債殖利率未來三個月將落在約4%，未來12個月則達到4.25%。

由於市場充滿不確定因素，法國巴黎銀行建議，未來數周，一旦美國與其他國家的關稅談判傳出正面消息，帶動股市反彈，投資人宜逢高適度減碼美國大型科技股，轉向估值較低、股息殖利率較高的股市，如英國、日本、中國等。在歐元區則較看好金融、工業及原物料類股。

在避險資產方面，瑞郎及瑞士股票前景持續看多。法國巴黎銀行指出，瑞士企業品質較高，獲利穩健、防禦性強，具有強大的品牌力，在食品飲料、醫療保健、奢侈品及金融等產業穩健成長。

另外，法國巴黎銀行將黃金12個月目標價從每英兩3,200美元上調至3,300美元，建議長線投資人逢低買進；白銀的12個月目標價為38美元，補漲潛力高。

富達國際對於美股的評級也從「加碼」下調至「中性」，主要著眼於不確定性仍高，股市波動可能擴大。