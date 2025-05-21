公用事業、不動產 抗震

美國對等關稅引發全球市場劇烈波動，以科技股下修最明顯，市場擔憂關稅政策會造成科技業成本上升和需求放緩，使得科技類股賣壓沉重。

法人指出，在市場不確定性升高之際，防禦型產業如公用事業、不動產與貴金屬等表現相對抗震，成為資金避風的好選擇。

凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷指出，S&P 500指數年初至今下跌逾0.6%，但S&P公用事業指數及S&P不動產，則上漲約5.1%和2.0%，這些指數的表現與S&P 500年初以來的跌幅形成了明顯對比。

葉菀婷表示，在市場動盪期間，公用事業類股因其剛性需求和低波動性，展現出相對抗震的特性，因而成為資金尋求防禦投資布局時的重要選擇之一。

在REITs方面，則受惠於租賃需求相對穩定，整體表現展現出一定的防禦韌性，適合作為提升資產組合穩健度的配置工具。與此類似的防禦資產還包括貴金屬，例如黃金。

黃金作為傳統避險資產，因其稀缺性，在通膨升溫或市場不確定性加劇時，通常能展現良好的抗跌能力。此外，黃金與股市及債市的長期相關性偏低，有助於分散投資組合風險，進一步提升資產的整體韌性與防禦能力。

川普關稅政策尚未明朗，加劇市場對經濟前景的不確定性，預期金融市場的波動將持續。然而，凱基實質收息多重資產基金在歷經市場多空洗禮後，今年以來繳出3.34%正報酬，相較之下，同類型基金平均報酬-1.08%；過去六個月報酬-0.17%，同類型基金平均報酬為-1.67%；過去一年間累積報酬更繳出13.15%，同類型基金平均報酬5.50%，顯示短中長期均有不錯的報酬表現。

在不確定尚存的市場環境下，分散配置基礎建設、不動產、貴金屬的多重資產基金，可望成為投資組合中的壓艙石。