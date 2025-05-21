跨國平衡基金 無懼風浪

風險性資產近期表現波動加劇，投信法人表示，在市場不確定性尚未解除前，建議投資人透過具有跨區域、跨資產布局特性，並且能隨市況靈活調整部位的跨國組合平衡基金來應對。

近來全球不確定變因猶存，包括美國對等關稅事件、印巴邊境衝突、美債遭調降信評等，使得風險性資產波動加劇。

投信法人表示，儘管相關事件已陸續被市場反應，事態上也有和緩態勢，不過後續發展仍有待觀察。

觀察近一月投信發行的跨國組合平衡基金表現，隨市場對於對等關稅最為恐慌的時刻已過，整體來看表現漲多跌少，包括：群益全民成長樂退組合A（累積型-美元）、施羅德全週期動態多元資產組合（美元）-累積型、合庫樂活安養ESG積極成長組合A類型（美元）等跨國組合平衡基金近月績效均逾8%，表現亮眼。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，中美短期關稅共識意外快速達成，帶動風險情緒回升，主要股市與風險性資產明顯反彈，惟政策不確定性仍高，後續雙方互動狀況仍需保持關注。

在貨幣政策方面，聯準會5月維持利率在4.25%至4.50%不變，符合市場預期。整體來看，聯準會持續保持謹慎降息立場，市場預期受消息與數據面主導。在聯準會正式採取降息行動前，殖利率預計將於4%至4.5% 的區間內劇烈震盪。

葉啟芳指出，針對信評機構調降美債信評事件，回顧前兩次降評後，市場對於降評反應並不一致，主要仍受當時環境背景影響較大，此次降評因都根據已知事實，並無全新資訊，預期市場反應應相對和緩，後續若無重大事件衝擊，風險性資產由基本面主導行情的機會仍較大。在投資布局方面，考量市場不確定性仍存，股票部位建議採區間操作，美股與台股表現可留意，債券則可朝向防禦性券種來配置。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，整體上關稅的最壞狀況已過，金融市場回到較穩定的水準，但政策不確定性持續發酵，金融市場波動性仍大，建議資產配置將採較穩健的策略，布局跨國多元組合平衡基金，分散市場風險，股債比為65：35，股票部位可加碼價值股與具降息題材的歐股，債券方面仍以短債與投資等級債為主。