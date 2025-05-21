債券型受益人數 連二紅

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

債券ETF受益人數連兩周增加，但在穆迪降評美國公債後，本周受益人數能否續增將受考驗。根據集保中心公布的5月16日最新債券ETF受益人數統計顯示，104檔債券ETF整體受益人上周增加7,262人，但今年以來還是減少129,168人，總受益人數為1,972,526人。

債券ETF受益人今年來增加前三名的群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債、元大美債1-3 季配ETF，前二名皆是非投等債；第四及第五名的凱基A級公司債與國泰投資級公司債ETF。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，市場對美國關稅疑慮降低後，資金持續回流風險性資產，截至上周，美國非投等債連續第三周呈現淨流入，全年淨流入44億美金。

展望後市，景氣雖偏向下行卻具韌性，市場對於關稅與美國信評下調的影響可望告一段落；美國聯準會對於降息將繼續保持耐心，在此情況下，高票息與低存續期間的非投等債應為投資人較佳投資商品，在殖利率仍具吸引力下，市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投等債ETF最值得留意。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，隨著美國聯準會（Fed）下一步降息動作將更趨謹慎，美國十年期公債殖利率預期高檔區間震盪，債券ETF投資可聚焦票息收益考量，票息收益較長天期公債具吸引力、存續天期偏短有助降低利率波動風險、違約風險也可控的非投資等級債，可列為債券投資配置選項。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，美國政府喪失3A信評，象徵意義大於實質意義，反映的是市場的擔憂，而非債市基本面出現警訊，債券ETF仍具投資價值；短期震盪難免，尋找債市避風新選項，可留意存續天期偏短、信用評級拉高的A級公司債。

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