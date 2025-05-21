富坦日本基金 績效亮眼

美中貿易戰休兵提振市場氣氛，帶動過去一周外資資金普遍回流亞洲市場。自美國總統川普推出對等關稅政策來，加劇美國例外論鬆動，推動資金外流美國市場，並轉往歐、亞等更具成長潛力但評價面具優勢市場，日本可能受惠，富蘭克林坦伯頓日本基金今年來報酬率6.4%高居同類型基金之冠。

野村證券於本月初發布報告指出，其以市場流動性╱效率，經濟╱金融基本面，治理與監管，風險與穩定性，對全球市場與經濟的重要性，共五個關鍵領域的24項指標評估，得出在成熟市場範疇中的日本最有可能掌握資金自美國移出的重新分配機會。

財經專家也指出，日本股票交易價格較成熟市場同儕低估20%~25%，而在經歷30年的通縮環境後邁入通膨環境，隨著日本經濟恢復正常與企業治理改善，日本股市的風險報酬狀況相當具吸引力，也已成為資金自美國移出而青睞的去處。

觀察國人布局基金的樣態也與市場趨勢相當貼合，4月境外單一國家股票型基金的淨申購前十名中即有兩檔日本基金入列，其中富蘭克林坦伯頓日本基金績效表現亮眼，今年來以6.4%的報酬率表現居同類型基金之冠。該檔基金現任經理人卓兆源於2021年8月加入經理團隊，隨後經理人邱正松於2023年9月加入團隊，兩人共同擔任基金經理人至今，此檔基金的操作邏輯也更加鮮明、績效顯著提升，2024年富坦日本基金原幣上漲28.94%，優於東證指數20.43%漲幅，也是所有境外日本股票基金中第一名，今年以來績效仍持續領先、龍頭地位難以撼動。

富坦日本基金勝出關鍵在於經理人靈活配置最具競爭力投資標的，基金現階段加碼金融類股，專家就直指日本經濟在經歷30年的停滯後開始正常化，利率攀升、貸款成長加速將有利銀行等金融類股表現，甚至後續銀行業出售大量股權投資組合帶來的買回庫藏股空間，這部分效應仍為市場低估。