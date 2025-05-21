全球股票型基金 犀利

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）登場，輝達執行長黃仁勳也直指AI PC、AI機器人及量子電腦， AI生活應用百花齊放。觀察自4月8日反彈以來，國內投信發行全球股票型基金也大幅反彈，主要押對科技股且續抱，表現亮眼。

根據統計，今年4月8日股市自低檔反彈以來，漲幅前15名的全球股票基金漲幅逾25%，除第一金全球AI人工智慧基金以35.8%居冠，路博邁5G股票基金、路博邁顛覆式創新股票基金、日盛全球關鍵半導體基金及宏利全球科技基金A類型等漲幅也超過30%。

第一金全球AI人工智慧基金經理人張銀成表示，AI的發展重心將從現階段上中游的半導體及設備基礎設施，逐步迎向AI浪潮另一個高峰，未來將更聚焦於AI服務與應用等相關潛力標的，這也和今年COMPUTEX的展出及黃仁勳演講重點吻合，今年AI相關技術展出規模超過六成，產業重心聚焦AI應用生態圈，有助AI人工智慧相關類股後市股價表現。

根據Precedence Research的預估數據顯示，未來十年AI市場規模仍維持強勁成長，全球AI市場規模預估至2025年底可達7,575.8億美元，2034年可達3兆6,804.7億美元，年均複合成長率可達19.2%；其中，AI軟體的成長動能更為強勁，2025年市場規模可達2,573.7億美元，2034年可達1兆4,588.9億美元，年均複合成長率更高達21.43%。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，隨著關稅談判進度陸續開展，汽車產業所受影響程度會益發明朗。

電動車方面，今年歐美市場需求相對平緩，中國大陸市場相對可期，根據統計，大陸電動車市場今年第1季累計銷量達241萬輛，年增37%，隨著大陸電動車市場滲透率持續擴大，可望帶動今年大陸相關供應鏈受惠機會，相關族群長線商機可期，關稅戰引發的評價修正，正好提供逢低布局參與後勢成長契機的好時機。

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