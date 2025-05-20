美元疲軟格局延續 法巴銀行喊減碼美國科技股

在美國高關稅政策與經常帳赤字擴大壓力下，美元走勢持續疲軟。法國巴黎銀行財富管理指出，美元的國際地位正面臨挑戰，投資人應調整資產配置，減碼美國科技股，轉向具防禦特性與估值優勢的其他市場資產。

法巴銀行分析，美國高壓貿易政策恐將抑制中小企業與就業市場，進一步拖累經濟動能，導致聯準會採取更寬鬆的貨幣政策。預期2025年底前美國將降息兩次，聯邦基準利率降至4.0%。受此影響，美元走勢看跌，並預估歐元兌美元三個月後可升至1.12，12個月內則有望達1.15，顯示美元中長期仍有下行空間。

股市方面，該行維持對全球股市中性看法，對美股則建議逢高減碼，特別是持有美國大型科技股比重較高的投資人，應在市場反彈時進行投資組合再平衡，資金可轉向估值較低且殖利率較高的市場，例如英國、日本、大陸等；歐元區則相對看好金融、工業與原物料類股。

在匯市與避險需求升高背景下，瑞士法郎資產與瑞士股市吸引力上升。目前瑞士股市本益比達17.1倍，高於歐洲整體14倍水準，顯示投資人對瑞士企業獲利穩健與品牌實力有信心。

債市方面，預期未來三個月美國10年期公債殖利率將維持在4.0%左右，未來一年2年與10年期殖利率將達4.25%。歐洲則處於降息周期，預期歐洲央行基準利率第3季將降至1.75%，德國10年期公債12個月殖利率目標為2.5%。其中，英國投資級公司債因具備5.5%平均殖利率而受到青睞。

在貴金屬方面，儘管短期持中性看法，法巴建議長期應逢低布局黃金。受新興市場央行與亞洲家庭需求支撐，黃金12個月目標價從3,200美元上調至3,300美元。白銀與金礦股則因補漲潛力明顯，白銀12個月目標價為38美元，預估潛在漲幅可達17%。