COMPUTEX 登場 AI Next 新動能 聚焦生成式 AI、開源模型及主權 AI

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）登場，今(2025)年定位AI Next，主要聚焦：智慧運算、機器人、未來移動等主題，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳率先宣布，台灣總部落腳北士科，同時直指AI PC、AI機器人及量子電腦， AI全面充斥生活應用百花齊放的商機。第一金全球AI人工智慧基金經理人張銀成提醒，下一階段AI投資留意如，生成式AI、開源模型，及主權AI等焦點，AI已提升為各國國力關鍵，走出關稅衝擊後，未來市場更重視投資在AI服務與應用的潛力標的。

張銀成說明，關稅利空擋不住AI浪潮，AI投資布局重心可留意受關稅衝擊較小的領域，持續看好包括：AI企業軟體應用，受惠虛擬貨幣晉升儲備幣位階的金融科技，AI應用落地的AI醫療，及AI算力強化等。

根據Precedence Research的預估數據顯示，未來十年AI市場規模仍維持強勁成長，全球AI市場規模預估至2025年底可達7,575.8億美元，2034年可達3兆6,804.7億美元，年均複合成長率可達19.2%；其中，AI軟體的成長動能更為強勁，2025年市場規模可達2,573.7億美元，2034年可達1兆4,588.9億美元，年均複合成長率更高達21.43%。

AI技術、模型日新月異，成本降低、自動化流程、數據分析應用等，為市場成長帶來龐大動能，張銀成指出，各國積極投資AI基礎設施、技術、人才等，以確保數據主權AI，也就是要在各國的語言、文化架構下來建置AI設施，提升國家的AI領域自主性減少對國外技術依賴程度等。

張銀成提醒，AI的發展重心將從現階段上中游的半導體及設備基礎設施，逐步迎向AI浪潮另一個高峰，未來將更聚焦於AI服務與應用等相關潛力標的，這也和今年COMPUTEX的展出及黃仁勳演講重點脗合，今年AI相關技術展出規模超過六成，產業重心聚焦AI應用生態圈，這將有助於AI人工智慧相關類股後市股價表現，張銀成說明，AI經歷前波急跌修正後，反攻行情底部大致確立，也提供投資人長線定期定額參與成長行情的新一波投資契機。