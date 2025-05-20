快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲合議庭嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

COMPUTEX 登場 AI Next 新動能 聚焦生成式 AI、開源模型及主權 AI

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4月8日股市低檔反彈以來漲幅前15名全球股票基金。(資料來源：CMoney)
4月8日股市低檔反彈以來漲幅前15名全球股票基金。(資料來源：CMoney)

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）登場，今(2025)年定位AI Next，主要聚焦：智慧運算、機器人、未來移動等主題，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳率先宣布，台灣總部落腳北士科，同時直指AI PC、AI機器人及量子電腦， AI全面充斥生活應用百花齊放的商機。第一金全球AI人工智慧基金經理人張銀成提醒，下一階段AI投資留意如，生成式AI、開源模型，及主權AI等焦點，AI已提升為各國國力關鍵，走出關稅衝擊後，未來市場更重視投資在AI服務與應用的潛力標的。

張銀成說明，關稅利空擋不住AI浪潮，AI投資布局重心可留意受關稅衝擊較小的領域，持續看好包括：AI企業軟體應用，受惠虛擬貨幣晉升儲備幣位階的金融科技，AI應用落地的AI醫療，及AI算力強化等。

根據Precedence Research的預估數據顯示，未來十年AI市場規模仍維持強勁成長，全球AI市場規模預估至2025年底可達7,575.8億美元，2034年可達3兆6,804.7億美元，年均複合成長率可達19.2%；其中，AI軟體的成長動能更為強勁，2025年市場規模可達2,573.7億美元，2034年可達1兆4,588.9億美元，年均複合成長率更高達21.43%。

AI技術、模型日新月異，成本降低、自動化流程、數據分析應用等，為市場成長帶來龐大動能，張銀成指出，各國積極投資AI基礎設施、技術、人才等，以確保數據主權AI，也就是要在各國的語言、文化架構下來建置AI設施，提升國家的AI領域自主性減少對國外技術依賴程度等。

張銀成提醒，AI的發展重心將從現階段上中游的半導體及設備基礎設施，逐步迎向AI浪潮另一個高峰，未來將更聚焦於AI服務與應用等相關潛力標的，這也和今年COMPUTEX的展出及黃仁勳演講重點脗合，今年AI相關技術展出規模超過六成，產業重心聚焦AI應用生態圈，這將有助於AI人工智慧相關類股後市股價表現，張銀成說明，AI經歷前波急跌修正後，反攻行情底部大致確立，也提供投資人長線定期定額參與成長行情的新一波投資契機。

AI

延伸閱讀

黃仁勳背板牆「報牌」再更新！00922成分股高達7成榜上有名

黃仁勳多次提及高雄 陳其邁舉例說明「數位孿生城市」

黃仁勳：美國禁止H20賣中國 輝達將損失150億美元營收

黃仁勳回憶17歲用「超能力」吸引到太太 首度談RM手表：那是假新聞

相關新聞

國泰新興非投等債 有看頭

國泰新興非投等債基金周漲1.1%。美中宣布90天的關稅戰休兵、川普訪問中東簽訂多項投資協議，券商普遍調降美國經濟衰退預期...

想抗波動、穩領息？這類基金靠「防禦力」成資金避風港

美國總統川普政策不確定性拖累投資人信心，並加深經濟成長放緩的擔憂，全球股市波動加劇；根據美銀經理人調查指出，全球經理人淨...

非投等債、新興債 人氣旺

美中宣布關稅戰休兵90天，推動非投資級債市與新興債市表現，投資級債表現相對受抑。過去一周整體固定收益型ETF資金獲資金淨...

台股平衡型基金 可攻可守

美中關稅協商獲得新進展，台股受惠反彈氣勢如虹。投信法人表示，儘管美中暫時達成共識，但雙方仍充斥諸多不確定性，短線相對看好...

美股基金終結四周失血 印度基金連五周淨流入

關稅戰趨緩，資金流出貨幣市場基金，回流風險資產。資金流向顯示，美股基金終止連四周淨流出，印度基金連五周淨流入，非投資等級...

黃金基金商品 定期定額買

國際金價先前一度突破3,500美元大關，近期因美國關稅政策開始放軟帶動股市明顯回升，金價回落，但仍維持在3,000美元以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。