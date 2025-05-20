川普亂流下 柏瑞投信：企業對 ESG 的重視並未減弱

柏瑞投信2025年「洞悉ESG」夏季號報告指出，川普走馬上任後撤銷多項ESG相關政策，讓聯邦政府對ESG的支持逐步弱化，亦考驗美國民間企業對永續經營的韌性。但不論美國民間企業還是地方政府，皆仍致力於維持和強化其整體環境、社會及治理的結構，以確保企業和社會的長期發展、同時持續增強投資人的信心。

柏瑞投信表示，儘管面臨政治和市場的挑戰，企業對ESG的重視並未減弱，而是轉向更為務實和內化的策略，並透過將ESG融入核心業務，作為提升未來競爭力和應對未來風險的關鍵發展方針。除美國以外，全球仍有許多國家重視ESG。例如，歐洲透過強化基金命名規範，確保資金真正流向ESG之標的。印度則是聚焦供應鏈的永續性，要求大型企業落實資訊揭露等。

另方面，儘管關稅亂流與利率震盪，根據Bloomberg統計，今年4月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，顯示企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG企業債券指數的平均信評為投資等級，信用風險相對較低。柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，由於關稅議題干擾利率走勢，3月ESG債券基金淨流入金額僅約3億美元，較2月的27億美元明顯趨緩。不過，ESG債市仍具投資吸引力，第1季累計淨流入金額約為80億美元，為連續7個月資金呈現淨流入。

在股市方面，雖然受到川普關稅政策頻頻影響，但ESG股票指數第1季的表現相對優於全球股票指數，且維持較佳的獲利展望。根據Bloomberg的5月統計，全球ESG股票指數2025年預期EPS成長率為13.6%，高於一般企業的10.04%，顯示ESG企業今年的獲利能力料將優於一般企業。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇指出，從長遠來看，全球政府和企業推動ESG的趨勢持續進行中，且徵收碳費、碳稅等法規即將上路，因此未將ESG納入公司經營策略中，仍將可能面臨營收和獲利降低的風險，故長期來看ESG企業股票相對於一般股票將更具競爭力，不過仍須留意短期市場仍有波動風險。