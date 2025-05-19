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世界動盪…賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

非投等債、新興債 人氣旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美中宣布關稅戰休兵90天，推動非投資級債市與新興債市表現，投資級債表現相對受抑。過去一周整體固定收益型ETF資金獲資金淨流入90.3億美元，其中美國獲35.1億美元淨流入，亞洲與歐洲債市分別獲12.4億與11.1億美元淨流入。

由債券品質分類，投資等級債ETF獲29.5億美元淨流入，非投資等級債ETF獲31.8億美元淨流入。

富蘭克林證券投顧表示，由於美國債務及赤字問題存在已久，市場對穆迪調降美國信評已有預期，加上先前已有2011及2023年標普和惠譽信評機構調降美國信評經驗，預期穆迪此舉對市場影響應為短暫可控，短線投資人可能因降評而要求更高的美債殖利率，連帶壓抑股市表現，但由於多數機構投資人已允許持有非AAA評等的美國公債，不太可能因為降評而大規模拋售，中長期可能會增加其他資產作為美債替代品，最終影響美債走勢仍須關注財政赤字、通膨及聯準會貨幣政策。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，美國非投資級債企業已在金融海嘯、油價崩跌與新冠疫情後脫胎換骨，以彭博美國非投資等級債指數為例，信評BB的占比從金融海嘯前的三成左右，提升至今的高於五成，而回顧2022年聯準會暴力升息時，市場也一度瀰漫經濟衰退恐慌，各企業無不繃緊神經準備因應，但之後並未真正發生經濟衰退，面對現今情境，當時環境正可說是一次最實際的壓力測試。

儘管美國經濟放緩，但企業財務狀況表現堅韌，市場過度恐慌將殖利率推高更凸顯其投資吸引力。

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