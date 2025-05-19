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世界動盪…賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

想抗波動、穩領息？這類基金靠「防禦力」成資金避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國總統川普政策不確定性拖累投資人信心，並加深經濟成長放緩的擔憂，全球股市波動加劇；根據美銀經理人調查指出，全球經理人淨加碼公共事業的比例已達2008年金融危機以來新高，顯示市場投資人轉向防禦性較佳的公共事業類股。

全球基建類股以公共事業為主，另有包含工業運輸、能源運輸及電訊發射塔等相關產業，當全球面臨經濟不確定性，基建類股因其頻繁使用的特性，可創造恆常性收入，有望在波動市場中成為投資人的避風港。

根據世界貨幣基金組織（IMF）預估，2025年美國經濟成長將放緩至1.8%，較2024年的2.8%低。統計過去GDP成長率為正數但較前一年低的「經濟成長放緩」背景下，全球基建指數平均年度報酬為上漲7.7%，優於全球股市的平均年度報酬2.3%。川普在第一次美國總統任期時發動貿易戰，市場於2018年第4季受影響跌幅度最大，回顧當時全球基建指數於市場下跌開始後一年仍上漲17.5%，優於全球股市下跌0.7%及美國股市上漲2.2%，顯示全球基建類股受貿易戰影響較小，整體表現在市場下跌時更具韌性。

首源全球基建基金團隊看好全球長期對基礎建設的需求，布局於商業模式簡單但大量使用的基礎建設資產或服務，包括公共事業、收費公路、客貨運鐵路、能源儲存及運輸、電訊發射塔等公司；公共事業以電力公共事業為主要配置，受到全球AI快速發展，電力需求快速增加；另布局收費公路及客貨運鐵路等產業，受全球關稅、景氣循環影響較小，有望在波動市場中提供支撐。

新光投信量化投資部主管詹佳峯指出，川普上任以來，宣布「能源緊急狀態」，加速基礎建設進程，但美國有愈來愈多汽車、家庭供暖系統、工業工程等用電暴增，加上AI融入生活與工業場景，預估未來五至十年內的美國電力缺口將持續擴大，造就電力剛性需求驅動力極強，也直接推升電價與電力相關企業的股價走勢。

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