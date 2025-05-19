全球市場觀測站／投資級企業債 避險優選

上周全球主要市場均呈上漲走勢，股票市場中以科技股上周表現最亮眼；而債市受到美國聯準會（Fed）可能延後升息腳步、經濟數據恐受影響等不確定因素影響，表現並不突出。法人建議，以企業債來說，投資人現階段應選擇投資等級企業債，以降低風險。

野村投信表示，上周科技股利多不斷帶動漲勢，美國商務部宣布撤銷拜登政府的「AI擴散規則」出口管制，避免盟友國或第二級國家被推向中國，有利AI版圖的擴大，同一天美國與沙烏地阿拉伯簽署史上最大規模的6,000億美元合作協議，將重點發展AI基礎建設，多家大廠都將參與，建立沙漠中的AI帝國。

美國科技股受到激勵上漲，身為AI供應鏈重鎮的台廠自然也受惠，加上本周台灣電腦展登場，輝達執行長黃仁勳亦將發表演說，預計應能提供更多正向訊息。AI長期成長趨勢看好，美國四大雲端服務業主（CSP）在公布第1季財報時，也持續AI相關的資本支出，今年資本支出上看3,000億美元。惟短期而言，在川普關稅未完全確定前，市場仍有疑慮，且關稅對於美國經濟的影響預計將逐漸浮現，屆時股市可能仍會出現震盪，建議需慎選標的並長期持有。

債市方面，信評機構穆迪在16日紐約市場收盤後，宣布調降美國債信評等一級，從頂級的Aaa降至Aa1，也讓上周美國公債殖利率大幅波動，美國10年期公債殖利率一度飆升至4.49%。通膨數據是市場焦點，美國4月CPI月增0.2%，年增2.3%，均低於市場預期，上周四公布的4月PPI意外下滑0.5%，是五年來最大單月降幅，PPI公布後美債殖利率自高檔回落，反映市場對於降息的期待。

野村投信指出，通膨數據溫和降溫，但未來關稅影響仍未定，且就業市場數據仍保持韌性，聯準會沒有立即降息的必要，未來利率的走勢需要進一步觀察後續的數據而定，但中長期而言，聯準會降息的方向不變。由於美國降息腳步可能視經濟數據表現有延後可能，建議投資人選擇殖利率較高的企業債，包括投資級與非投資級債券，以及新興美元主權債、邊境市場債，享有較高債息的同時亦能參與未來的降息趨勢。