黃金基金商品 定期定額買

國際金價先前一度突破3,500美元大關，近期因美國關稅政策開始放軟帶動股市明顯回升，金價回落，但仍維持在3,000美元以上高水位。分析師普遍認為，金價後續回檔有限，但金礦股因金價保持高檔而受惠，黃金基金前景可期，在投資組合中增加黃金基金有助分散風險。

不過，投資專家也提醒，因黃金基金波動度大，建議投資人可採定期定額方式長期投資。

隨著金價走揚並重獲投資人矚目，多家投行紛紛對金價前景表達樂觀，高盛在本月初時預計2025年底金價將達3,700美元，2026年中進一步上漲至4,000美元，若發生經濟衰退，金價更有望於2025年底觸及3,880美元。美國銀行月初時也聲稱，若滿足一系列條件，下半年金價愈來愈有可能達到4,000美元，包含黃金投資增加、珠寶需求持穩、地緣政治不確定性、美國財政前景擔憂，而關稅將影響通膨預期，使聯準會陷入困境，也會助推金價。

摩根大通直呼，若未來四年外資美國資產中有0.5%轉向黃金，則總計將有2736億美元資金流入黃金，這可能推升金價在2029年達到6,000美元。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，2008年金融危機使金礦業處於透過債務融資來進行大量成長投資的階段，沒有回購股票的空間，疫情期間許多金礦商也專注於改善資產負債表，同樣很難推動股票回購計畫，但當前市場環境與過去不同，金價非常強勁讓金礦商產生大量現金，若金價走高而金礦股下跌，許多金礦商將能積極回購股票，若金價上漲且成本保持受控，預計趨勢將持續。黃金、金礦股與更廣泛的股市相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，並推動差異化表現，特別是在不確定性增加的時期。

富蘭克林證券投顧表示，在人類文明千年發展歷史中，黃金已證明其保值、交易、流通的價值，在市場動亂時期往往是人們最直覺聯想到的避險工具，「終極貨幣」號稱並非浪得虛名，而值此川普政策紛擾、地緣政治與經濟不確定性、美元資產信任度下滑之際，黃金有望持續受到市場青睞。