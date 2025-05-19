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美股基金終結四周失血 印度基金連五周淨流入

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美股基金終止連四周淨流出。（路透）
美股基金終止連四周淨流出。（路透）

關稅戰趨緩，資金流出貨幣市場基金，回流風險資產。資金流向顯示，美股基金終止連四周淨流出，印度基金連五周淨流入，非投資等級債基金吸金為44周來新高，新興市場債券基金吸金達兩年多來新高。

EPFR統計，到5月14日為止的一周，所有股票型基金合計吸金250億美元，平衡型基金進帳12億美元，另類基金吸金17億美元，債券型基金吸金136億美元。不過，貨幣市場基金則失血175億美元。

在美股方面，美股已突破普宣布對等關稅之前的價位，美股基金也終結連四周失血。其中，美股中小型基金出現元月底以來首度淨流入，美國高股息基金則是連七周淨流入。

美國散戶投資人對美股基金信心不足，但美國上市公司則是持續買回庫藏股。EPFR統計，今年來宣布股票回購公司有120家，總金額達3,100億美元，平均每家為26億美元，平均金額為史上最高。而且，其中45%為科技公司，單一類股的比重也是2005年以來新高。

資金除了回流美股基金之外，也分散到其他成熟市場標的。歐股基金連五周進帳，僅英國基金出現淨流出。日股基金則是過去12周以來第11周淨流入，日本價值型基金吸金為68周新高，日本成長型基金吸金為3月來新高，但日股放空基金吸金也達到2024年初以來新高。

在新興市場方面，陸股基金已連三周失血，主要為中國境內基金遭淨贖回，境外投資陸股的基金則是連二周淨流入。印度基金連五周享有資金淨流入，顯示投資人無視於印巴之間的衝突。

拉丁美洲基金欣欣向榮，出現2023年第3季以來最高淨流入。阿根廷基金吸金為今年來次高，巴西基金吸金達18個月來新高。EPFR分析，巴西股市創歷史新高，受惠於投資人預期巴西利率將見頂、明年大選有望推出更有利商業的政策、投資人分散美元資產等利多。

債券基金投資人同樣調高風險承受度。長天期債券基金吸金為七周來新高，短天期債券基金失血金額為去年12月中旬以來新高。在新興市場債券基金中，投資人最愛中國大陸債券基金，尤其是人民幣計價陸債基金吸金更創歷史新高。

吸金 散戶投資人 美股

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