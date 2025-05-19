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台股平衡型基金 可攻可守

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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美中關稅協商獲得新進展，台股受惠反彈氣勢如虹。投信法人表示，儘管美中暫時達成共識，但雙方仍充斥諸多不確定性，短線相對看好高殖利率、先前跌深且具成長潛力的族群，投信人可透過布局台股平衡型基金，收進可攻、退可守之效。

集中市場加權指數今年以來下跌約5.1%，國內平衡型基金相對抗跌。根據CMoney統計，截至16日，摩根平衡、瀚亞理財通、聯邦金鑽平衡、群益平衡王等四檔基金皆展現出韌性，表現優於大盤，前三檔近一年也均繳出正報酬。

瀚亞理財通基金經理人劉家宏表示，基金操作並非依賴短線積極交易，而是採取長期布局策略。

目前市場如先前分析，關稅戰未如市場預期般悲觀，且關稅僅是手段，更應全面觀察川普政府的MAGA（讓美國再次偉大）戰略思維與AI創新所帶來的長期革命性改變。

劉家宏指出，未來布局應慎選能在新地緣政治格局下順利生存的勝出者。AI的演進將是未來三至五年的主軸，也是布局重點。

在不同階段會有不同的受惠股，部分傳產也開始因邊緣AI而受惠。然而，年底至明年上半年仍需留意製造業循環周期向下，操作上將採取一定守勢，以持盈保泰。

群益平衡王基金經理人陳沅易表示，隨著關稅利空漸為市場消化，各國也與美方展開談判磋商，市場氣氛有所緩和，加上台廠基本面仍屬穩健，投資題材也多元，現階段正是適合建立中長線布局的契機。台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，都有助投資組合效益，適合訴求穩健投資之投資人多加參酌。

台新投信建議，操作上以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局殖利率在市場均值之上且有高度成長的個股，看好族群包括半導體、IC設計、AI概念等供應鏈。

布局 關稅

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