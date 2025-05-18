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兆豐銀：客戶看好中長期投資 基金下單占比約4成

中央社／ 台北18日電

美國祭出對等關稅政策引發市場劇烈波動，兆豐銀今天指出，觀察到投資人的理財組合也產生變化，單筆基金下單數占比約4成，債券下單略降，資金微幅流向ETF及保險，顯示投資人增風險意識，且對中長期投資仍有信心。

兆豐銀今天發布新聞稿指出，美國4月對各國祭出對等關稅政策以來，分析1個半月銀行客戶的下單情況。

兆豐銀發現，過去1個半月以來，理財客群的下單行為跟2024年相比，單筆基金下單筆數占比約4成，較去年僅微幅降低；債券下單筆數占比也略減，資金微幅流向ETF及保險，交易筆數占比合計增加近10%。

兆豐銀表示，顯示投資人對理財產品的偏好行為近半數仍以基金為主，僅微幅增加風險意識，交易金額略降，對中長期投資仍抱持高度信心。

兆豐銀指出，近期美中貿易關係的緩和為市場帶來曙光，雙方同意暫緩貿易戰並相互調降進口關稅，短期有助提振風險性資產的表現，並降低全球經濟硬著陸的風險。

不過，兆豐銀提醒，關稅對物價的影響通常存在時間差，且美中雙方在短期內達成全面協議仍具挑戰，因此，投資人的風險意識仍不可鬆懈。

兆豐銀

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