多重資產基金 抗波動利器

美國總統川普的政策走向充滿變數，全球經濟前景疑慮加劇，不確定性顯著升高，法人認為，投資人與其猜想該投資什麼才能押對寶，不如均勻配置各種資產，透過多重資產基金掌握輪動機會。

合庫核心趨勢多重資產基金經理人王慎中表示，限制性的貿易與移民政策，可能進一步抑制全球成長動能，風險環境升溫下，資金正重新調整布局，近期市場聚焦美國經濟是否邁入衰退與聯準會的政策路徑，同時川普政策、言論變化，也加劇全球經濟與政治秩序重塑的不確定性，促使投資策略需更加靈活調整。

國泰美國多重收益平衡基金基金經理人范姜佩瑩指出，主動型基金最大的優點是由專業經理人機動性操盤，能根據市場變化調整投資組合，敏捷應變市場波動，關稅政策的不確定性將持續成為市場風險因素，投資人應時刻關注政策走向，將靈活資產比重拉高，建議可以用投資等級債券或公債為核心部位，衛星部位則配置基本面良好且評價面較為合理的美股，並以定期定額的方式加碼。

在美股市場，美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾表示，市場波動期是一般股票（特別是微型股）的特殊切入點。在2024年表現強勁後，微型股在今年第1季市場震盪期間陷入熊市，但這在意料之中，因它們的股價表現與經濟活動掛勾。

經理團隊趁市場震盪中尋找機會。展望未來，儘管關稅談判過程仍將顛簸，但深入檢視現階段投資組合應對未來多變的市場環境，對未來仍充滿信心，現階段布局主要掌握兩大主軸，包括將受惠於併購和放寬監管題材；另外是布局在政府和私營部門合作推動基礎建設設施、提高晶片製造能力、製造業回流帶來的持續需求所推動的企業；產業別則看好科技、工業、天然氣和發電相關的能源公司，並趁近期市場震盪中尋找醫療類股被錯殺的機會。

此外，主管機關於2024年12月開放主動式ETF及被動式多資產ETF新商品，全台首檔股債平衡多重資產ETF-平衡凱基美國TOP已於4月14日取得核准函。也就是說，未來除了多重資產基金外，也會有被動式多資產ETF等更多投資選擇。

被動式多資產ETF與現行被動式ETF相較之下，唯一不同的在於成分證券，被動式多資產ETF追蹤的標的指數成分證券同時包含股票及債券共二種資產，而現行被動式ETF標的指數成分證券僅可包含股票、債券、商品或期貨等單一資產。

兩者同樣有標的指數；操作策略同樣有追蹤、模擬或複製標的指數績效表現；在績效表現上，目標是與標的指數的表現相符；交易市場均為在證券交易所上市交易的開放式基金；交易稅率均為千分之一（債券ETF停徵證交稅）。