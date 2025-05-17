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債券投資 伺機攤平成本

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

近期關稅談判持續傳來利多，包括美英達成貿易協議框架、美中雙方同意在談判繼續進行之際，暫停兩國相互加徵的高額關稅為期90天，提振市場風險偏好，激勵多數股市皆已收復川普公布對等關稅政策之前高點，然而債市表現仍然黯淡，債券投資人該何去何從?

法人認為，短線市場風險偏好有轉強，但關稅的不確定性對通膨及經濟發展的隱憂，加上美國經濟數據錯綜，當前投資策略以「分散」為主，債券仍有配置的價值，債券屬於固定收益型標的，投資債券便是以債息收益為主。

國泰投信分析，聯準會（Fed）決議第三度維持利率不變，目標區間4.25%-4.5%，主席鮑爾重申觀望立場、不急於降息，整體決策基調偏向鷹派，並指出，美國經濟雖仍健康，但關稅措施可能使美國面臨挑戰，難以同時完成穩定物價及締造最大就業的兩大職責，不過一旦情勢有變，必要時Fed仍會迅速行動。緩步降息仍是未來趨勢，建議投資人逢低即可分批加碼，攤平持有成本，把投資時機拉長、逐步養大資產，有機會在未來迎接上漲行情。

國泰20年美債正2（00688L）及國泰20年美債反1經理人林淑娟表示，目前美國十年期公債殖利率來到約4.54%，是近15年來相對高點，加上近期新台幣升值，代表進場布局債券資產的美元成本降低，迎來「低美元、高殖利率」的投資雙機會，保守型投資人建議可趁機撿便宜買國泰20年美債。

林淑娟說明，例如在利率短暫上彈時，債券價格下跌，若預期Fed今年仍然會降息、仍處於降息循環，未來利率將會往上走，此時利率只是短暫反彈後就會回落，根據CME FedWatch Tool預估，今年市場仍有2碼的降息空間，且在關稅戰降溫的趨勢下，俄烏戰爭亦有望將暫停進行和談，通膨持續下行機率大。

債券 關稅

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