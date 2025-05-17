基金特蒐／台股AI族群 長線釣大魚

美國關稅政策紛擾，台股今年以來走勢震盪，群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，考量台廠過往應對國際情勢變化都展現靈活調整能力，一旦回檔修正，價值被錯殺的標的將是良好的投資機會。產業方面，AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等仍值得留意，非電族群則看好生技、金融等。

陳沅易表示，AI產業長期持續看好，觀察使用者過去要了解資訊，會去查Google，現在會去問ChatGPT；稍早臉書上許多人的頭像都換成了吉卜力風格的圖像。可以看到從文字、圖片到影像，AI的需求成長將會持續。就像過去十年是雲端產業的發展，預料AI興起，將帶動半導體、 AI伺服器等發展。

群益馬拉松基金經理人陳沅易。 群益投信／提供

觀察台股中的成長股，除了AI相關，數位金融也值得關注。陳沅易認為，第三方行動支付已陸續取代部分的現金支付，以數位支付在未來八到十年的年化成長約18%，對相關族群來說，假設本益比不變的話，也有不錯的報酬。

若回顧近期台股的變化，因為川普對等關稅政策反覆，台股也跟著美股大漲大跌，專業的投資機構則會在市場不理性的時候，尋找被低估的標的，未來的報酬率才會是高的。陳沅易舉例，就像一位高中就已是前三志願，模擬考分數很高的學生，可以預測他考上理想大學的機率很高。主動基金經理人的價值，就是要在孩子還在幼稚園時，就要開始預測他有沒有機會考到頂大，「愈早知道、報酬率就愈高。」

過去曾有國際股市的投資經驗，陳沅易分析，台灣股市其實漲十倍、20倍都算是蠻好的報酬率。但國際股市就如同股神巴菲特形容的滾雪球效益，距離愈長，滾出來的報酬率就愈可觀，因此要尋找可以漲3,000倍的標的，其關鍵第一是看營運模式，第二是進場的時間點。

舉例來說，1997年亞洲金融風暴，再好的資產都被賣到很便宜的價位，當時若進場買泰國的醫院股票，第一是時間點算是危機入市；從營運模式來看，醫院沒有淡旺季，價格也沒有彈性，該付多少醫藥費都不會打折，也就是醫院有訂價權，這樣的標的加上進場點，長期投資就有機會漲3,000倍。

透過拜訪供應鏈，加上專業判斷，才能提前布局，因為許多大漲的股票，當時可能都還處於虧損，或是本益比很高。其評價是否夠便宜，從資產負債表、現金流量表、股東權益表這些客觀的數字，還要加上觀察企業主特質與經營理念，是經理人更看重的元素。

面對川普關稅政策反覆，引起全球金融市場動盪，陳沅易認為，90天緩衝期間，各國的關稅將會陸續明朗，經理人會依不同情境進行應對。

除了漲時重勢，依勢操作，若關稅談判結果不如預期，就會加強防禦的持股，也就是內需型產業，不受關稅影響但屬民生消費的剛性需求，這類型股價波動雖不大，但股價會慢慢漲上去。目前判斷，川普接下來要面對其承諾對企業減稅的政見，所以對等關稅後續的實施力道還需要觀察。

操作心法

●客觀數字加上企業主特質判斷標的評價

從資產負債表、現金流量表、股東權益等客觀的數字，加上企業主特質與經營理念，判斷投資標的評價是否夠便宜。

●好的標的愈早投資報酬愈高

愈早知道標的價值，掌握進場的時間點，尤其在市場不理性的時候，常常是布局良機，才能創造高報酬。（何佩儒）

投資小叮嚀

●相信滾雪球效益，距離愈長，滾出來的報酬率就愈可觀。

●只要不貪心、不害怕、有耐心，最後都會賺錢。（何佩儒）