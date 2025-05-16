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持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

歐股基金 經理人喊買

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

美國與各國對等關稅談判陸續傳出好消息，激勵全球股市翻揚。據5月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者悲觀情緒已經降溫，但特別的是這份報告調查於美中談判前，凸顯經理人專業判斷，而同份報告中，看淡美股、美元，看多歐股的預判，更值得投資人參考。

此調查於2日至8日執行，對管理4,580億美元資產的174位經理人進行。除投資者悲觀情緒降溫外，報告調查也顯示，有59%受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，相較前一個月82%預期衰退，顯然情勢有趨緩和。此外，30%經理人預期未來一年的全球通膨將攀升，較上月顯著下滑，46%的經理人預期聯準會今年度可能將降息2碼、25%認為將有3碼降息空間。

在資產配置方面，全球股票的配置從上月的17%減碼回升至13%減碼，其中美股配置由36%減碼進一步下降至38%減碼，對於歐股配置則由22%加碼攀升至35%加碼，反應經理人對於美元的配置為17%減碼，為19年來低點。

對於債券的配置比重則下降，由上個月的17%加碼轉為1%減碼。

在其他調查方面，全球貿易戰引發經濟衰退為最令人擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次，在擁擠交易方面，「做多黃金」連續兩個月霸榜最擁擠交易。

富蘭克林證券投顧建議，投資人應密切關注美國貿易協議細節及其對經濟和企業獲利的影響；考量川普關稅政策不確定性讓美國例外論面臨挑戰，國際資金有望回流歐亞尋找機會，建議採取全球化布局掌握資金輪動，美元資產首選美國平衡型、債券型及科技產業股票型基金，非美元資產看好日本、印度及歐洲股票型基金；空手者可留意黃金產業型基金漲多拉回之際以5~10%資金承接，提高投組多樣性。

科技股4月因川普推動強硬關稅政策，經歷一段顯著震盪，但近期那斯達克指數已從初期恐慌性拋售中穩步回升。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊分析，主因市場對關稅實際影響的理性評估，以及科技企業展現的卓越創新能力與適應性；因尖端科技將成為全球產業數位轉型的核心驅動力，而面對全球經濟重組與供應鏈調整的大背景，需要將突破性技術轉化為產業升級和經濟成長的新動能，投資人可提前布局尖端科技相關產業。

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