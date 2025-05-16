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境外基金 配息型賣最好

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國關稅政策造成經濟前景不明，投資人布局海外基金時，不再只追逐美債基金，而是廣納各類有配息的資產，多元資產基金及全球股債基金最受歡迎，成長型股票基金人氣減弱。

境外基金資訊觀測站統計，在2025年第1季，最熱賣的前十大境外基金中，以股債混合型基金占四檔最多，其次是純債券基金占三檔，純股票基金也占三檔。這三檔股票型基金風格都不相同，一檔是全球股息基金，一檔是美國成長基金，一檔則是防禦色彩濃厚的歐股基金。

今年第1季最熱銷的境外基金為PIMCO多元收益債券基金，這是2024年全年最熱賣的境外基金，全年狂吸金715.2億元，今年持續去年買氣，第1季進帳229.4億元，國人持有金額急速擴大到1,227.6億元。這檔基金平均信用級別為A，今年來的年化配息率介於5.81~6.61%。

聯博全球多元收益基金緊追其後，單季吸金211.2億元，這是一檔股債混合基金，目前債券逾六成，市場仍以美國占六成最多。這檔基金的配息很有吸引力，今年來的年化配息率介於8.42~8.75%。

貝萊德全球智慧數據股票入息基金則是首季銷售季軍，單季進帳188.9億元。這檔基金以布局高息股為訴求，去年8月以來資金持續大量流入，為去年最受矚目的股票型基金，今年來買氣不減，今年來的年化配息率介於7.13~7.46%。

第1季人氣排行榜第四到十名依次為安聯收益成長基金、富達全球優質債券基金、摩根多重收益基金、聯博美國成長基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、摩根歐洲智選基金、摩根環球債券收益基金，淨流入金額從93億元到181億元不等。

在這十檔高人氣境外基金中，高達九檔可以選擇月配息。由此可見，國人對月配息基金的狂熱居高不下，不論是台股ETF/基金或是境外股債基金，只要配息率有吸引力，就可望吸引資金進駐。

法人指出，川普4月初公布對等關稅，全球金融市場大亂，不論是股市、債市或匯市，動盪幅度都大幅升高，基金買氣也受到衝擊。不過，川普隨時修正關稅政策，加上市場逐漸消化利空，投資人信心逐漸回籠，但買氣是否跟上，仍有待觀察。

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