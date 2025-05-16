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加碼投等債 力抗亂流

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國陸續與各國針對關稅進行談判。法人表示，關稅政策影響投資人對美債信心，加上美長天期利率一度飆升，4月各類資產幾乎經歷大幅修正，惟投資等級債的表現相對較佳；由於未來不確定性猶存，建議投資人可加碼投資等級債基金，降低投資組合的波動度。

歷史經驗顯示，投等債在股市大跌時，扮演起最佳對抗風險的角色。根據彭博統計，2024年以來，股市已經歷四次幅度較大的修正，近一次發生在今年2月19日至4月8日，美股下跌18.75%，反觀投資等級債僅下跌0.4%，相對抗跌許多。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，即便標普500指數本益比已經歷過修正，但仍高於長期平均值，因不確定性仍籠罩市場，風險性資產未來面對波動的挑戰機率仍高，反觀投資等債在股市修正時皆能展現出韌性，相較美股，投等債以更穩定的步調在累積報酬。

報告指出，投資等級債平均違約率僅0.08%，遠低於非投資等級債的3.88%；券商預期，投資等級債發行公司獲利年增率上行趨勢將會延續，可帶動信用品質進一步提升。

凱基A級公司債研究團隊表示，關稅對金融市場的最大衝擊已過，美國與各國對等關稅談判仍在持續進行，而經濟、消費與勞動市場數據結果皆示經濟仍持續穩健成長，美國十年期公債殖利率再度站上4.5%高位，考量未來美國聯準會利率政策空間受限的情況下，預期未來半年美國十年期公債殖利率仍將持續區間震盪。

為免受利率波動風險所傷，債券投資建議降低存續天期，向中短天期靠攏，並拉高信用評級，以投等債來說，可留意票息貢獻具競爭力的A級公司債，可逢低伺機布局，掌握息收抵禦市場震盪。

國泰投信指出，聯準會5月利率會議按兵不動，加上美中局勢趨緩，市場樂觀美國經濟應不致衰退，且根據摩根士丹利年度調查結果顯示有65%的投等債投資人選擇金融業為最首選產業，帶動金融債表現可期，建議可以留意。

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