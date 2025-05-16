美非投等債 後市可期

關稅今年來牽動市場投資信心，美國非投資級債4月信用利差擴大，不過法人指出，在川普關稅轉彎搭配下半年降息趨勢可望實行，信心面出現回溫，配合企業基本面穩健，支撐信用利差維持較低水準，美國非投等債基金後市可期。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，除了關稅衝擊和緩，目前美國非投資級債的違約率也來到歷史相對低點，小摩預估，2025年全年度美國非投資級債企業違約率為1.5%，遠低於長期平均的3.4%，根據歷史經驗，當違約率低於長期平均時進場美國非投資等級債，平均報酬達7.4%、勝率超過八成。

張世民進一步分析，目前美國非投資級債違約率約1.25%，小摩認為關稅政策的不確定性仍可能影響美國經濟，因此上修2025年美國非投資級債企業違約率至1.5%、2026年為2.75%，即使如此，整體違約率仍遠低於長期平均的3.4%，且不會達到典型的衰退水平，顯示整體信用風險相對可控。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，美國企業仍有二至三個月庫存，故關稅尚未體現在通膨；油價下跌也有助於減緩關稅壓力與壓抑通膨預期。惟關稅的不確定性將使Fed維持貨幣政策，直到關稅政策明朗。未來預期美國公債利率將區間震盪，關稅消息、企業財報表現與經濟數據將是影響美國非投資等級債券利差表現的主要原因。