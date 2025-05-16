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美股基金 逢低布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國多數企業第1季財報表現優於預期，特別是大型科技股在人工智慧與雲端服務領域的成果，帶動科技業信心回升。法人建議，美股基金近期反彈回升，可趁低檔時，逢低布局。

根據理柏資訊統計至13日，觀察美國股票型相關基金近一周績效表現，包括：美盛銳思美國小型公司機會、摩根士丹利美國增長、摩根士丹利美國優勢、富蘭克林高科技、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技、美盛銳思美國小型公司基金等，達9%至10%以上的績效表現。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美中雙方同意降低部分商品關稅，有利減少企業成本，促進貿易流動，而進一步開放市場，將為美國企業提供更多商機。

事實上，IMF在4月出具的報告表示，受到全球貿易緊張迅速升溫衝擊，2025年全球經濟成長預測從3.3％大幅下修至2.8％，美國今年GDP成長預測更是從2.7%遭下調至1.8％，不過隨各國陸續出現談判進展，美國經濟可望維持溫和成長軟著陸。

彭子芸認為，從美股指數位階來看，S&P500指數及那斯達克指數皆已回補4月2日對等關稅缺口，隨著美股站回年線之上，看好美股企業在全球產業的龍頭地位，除了科技產業受惠於AI趨勢持續發展外，包括醫療、消費、基礎建設產業亦可持續分批進場。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示，目前企業基本面依舊穩健，市場預估2025年整體雲端服務供應商（CSP）資本支出將年增約三成以上，顯示多數企業即使面對關稅政策等不確定性挑戰，中長期趨勢仍具信心。

展望後市，馮紹榮表示，仍需審慎觀察後續政策走向與實際執行效果，科技股在4月一波修正使整體評價回到相對合理區間，投資布局上，可從具備AI應用潛力的基金標的切入，並趁市場逢回伺機布局，把握科技產業中長期成長契機。

富蘭克林證券投顧提醒，川普關稅政策不確定性讓美國例外論面臨挑戰，國際資金有望回流歐亞尋找機會，建議採取全球化布局掌握資金輪動，美元資產首選美國平衡型、債券型及科技產業股票型基金等。

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