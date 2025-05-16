16檔人氣旺 淨申購逾億元

4月台股大怒神行情，台股基金規模跌破5,000億元大關，為2024年1月以來首見，不過，仍有16檔基金獲投資人逆勢加碼淨申購逾億元，其中更有九檔規模維持成長表現突出。

投信法人表示，川普關稅政策轉彎，大幅降低市場恐慌情緒，台股再度收復季線，隨美國撤銷AI晶片出口禁令，加以AI發展驅動需求，增添台廠供應鏈業績題材動能，有利台股基金收復規模失土，惟關稅戰不確定性未除，建議投資人採分批或透過投資方法分散風險。

投信投顧公會最新統計至今(2025)年4月底止，台股股票型基金規模較前三月減少139億元降至4,930億元，單月跌幅2.75%高於整體境內基金的2.3%。不過，仍有不少投資人趁此波「人造熊市」逢低布局，帶動16檔台股基金逆勢淨申購逾億元，其中復華、野村、安聯、國泰、路博邁旗下九檔長青基金規模更維持成長表現突出。

復華數位經濟基金經理人陳俊中表示，台股5月以來有逐步回穩跡象，加徵關稅因素廠商提前拉貨，預估將使第2季訂單優於預期，不過，企業獲利可能受匯率波動影響，因此布局採多元均衡配置模式，選股汰弱留強，著重受關稅影響較輕、非對美國出口為主及高股息個股。復華中小精選基金經理人趙建彰指出，除了以業績題材中小型電子股為主軸之外，因應新台幣升值趨勢、外資資金流入，亦可留意具產業競爭優勢的大型權值股，以及相關傳產內需題材。

野村投信全球整合投資方案部主管游景德表示，台股自4月大幅回檔以來，評價面已進入合理區間。

基於2025全年台股每股稅後盈餘（EPS）應能維持正成長，台股的長線投資價值已浮現。未來仍需觀察關稅談判結果與談判時間長度，以及對於經濟成長的影響，但AI成長趨勢不變，長期而言，台股仍將因AI發展而受惠。