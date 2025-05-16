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台股基金反彈秀 亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國對等關稅衝擊趨和緩，期間台股基金表現亮眼，整體平均報酬為28.8%。聯合報系資料照
美國對等關稅衝擊趨和緩，期間台股基金表現亮眼，整體平均報酬為28.8%。聯合報系資料照

美國對等關稅衝擊趨和緩，全球主要股指大致收復4月來的跌幅，台股也反彈回升，站回21,000點關卡之上，收復季線，截至14日，反彈幅度近25%。期間台股基金表現同樣亮眼，整體平均報酬為28.8%，以科技型與中小型表現最佳，平均漲幅分別為31.4%和30.1%。

群益長安基金經理人陳朝政表示，對等關稅除了美中協商取得進展，台美也在磋商中，目前來看台灣的對策有符合美方想達成的方向，加上美國也高度依賴台灣產業鏈，因此將有利降低被懲罰風險。此外，基於AI長期發展趨勢不變，台股也可望持續受惠於AI科技創新的浪潮，長線而言台股上行可能性應較大。在投資布局方面，建議可留意半導體先進製程、材料、通訊等族群表現。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易指出，關稅衝擊影響鈍化，5月又迎股東會旺季，有望為行情帶來支撐，正是投資人可主動投資、把握台股後續行情的契機。

目前市場預估未來一年台灣企業獲利年增率14%，PE則已回到長期平均15倍水準以下的14倍水準，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，後續仍有望吸引資金配置。

產業方面，基於全球AI趨勢不變，台灣仍扮演關鍵供應鏈角色，電子族群中包括先進製程、IC設計、CCL、PCB、AI伺服器等可留意，非電族群則以運動休閒、生技（新藥與CDMO）、行動支付領先業者等族群可持續關注。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美國總統川普政策不確定風險仍高，後續可能還有半導體專項稅要宣布，加上Fed仍在觀察政策不確定下對經濟與通膨的影響，對2025年是否降息以及幅度仍不鬆口，政策不確定下，台股難吸引長線資金，基本面恐將缺乏利多，但考量融資明顯下滑，以及預期3~5月企業營收向上，5月將有機會延續4月下旬以來的跌深反彈行情，拉回仍應擇優布局，其中，科技股受惠AI龐大商機，仍將是領頭羊。

類股操作上，看好AI供應鏈受惠如軟體、資安、邊緣計算、AI推理；以及高股息殖利率族群、光通訊供應鏈、關鍵零組件、半導體上游材料、低軌道衛星、機器人供應鏈等。

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