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關稅引發債市震盪 中天期債較抗跌

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

川普關稅政策一變再變，全球金融市場震盪幅度大增。美債殖利率不跌反升，顯示市場拋售壓力也蔓延至債市。法人指出，美債恐將持續震盪，投資人可以布局波動較低的中天期債券，以因應不確定的金融環境。

康和投顧分析，引發美債拋售導致公債殖利率大幅上升的原因，可能與市場去槓桿的活動有關。所謂的槓桿交易，即透過買賣公債現貨與期貨，來賺取中間的價差。一旦市場劇烈波動，遭到保證金追繳時，由於美國公債流動性高，成為變現首選工具，因此出現股債齊跌的狀況，使公債失去安全避風港的效果。

此外，康和投顧指出，如中國大陸及日本等海外債權國持有大量的美國公債，可能將以美債作為談判籌碼，也對美債價格形成壓力。市場期待美國聯準會（Fed）再次出手救市，但關稅引發通貨膨脹的隱憂在前，Fed恐難像2020年疫情時期迅速降息及採取量化寬鬆。

康和投顧指出，由於川普政策不斷變化，市場不確定性又跟著延長。在不明朗的環境下，存續期間較短的高評等債券提供更保守的防護。對於投資人資產配置而言，存續期較短的中天期債將是攻守兼顧的投資利器。

康和投顧指出，中天期債券存續期較短，對於利率環境變化較不敏感，但收益不亞於長天期債，因此得以較低的波動風險，累積較佳的長期表現。以尚渤投資等級債券基金為例，平均存續期低於5年，以低波動為訴求，希望協助投資人穩健度過動盪時期。

債券 美國公債

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