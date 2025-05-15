投等債攻守兼備 四大原因證明加碼時機到

美國陸續與各國針對關稅進行談判。瀚亞投信認為，關稅政策影響投資人對美債信心，加上美長天期利率一度飆升，4月各類資產幾乎經歷大幅修正，惟投資等級債的表現相對較佳。

歷史經驗顯示，投等債在股市大跌時，更能扮演最佳對抗風險的角色，建議投資人可在投資組合中加碼投資等級債基金，降低波動。

四大入手投資等級債的原因包括一、降息循環已開啟，從過去經驗顯示，一旦開始降息，投資等級債的表現會優於非投資等級債與標普500指數；二、投資等級債的防禦性高，股價評價偏高可能帶來市場震盪，惟投資等級債在股市修正期間，可提供相對平穩甚至逆勢上漲的表現。

三、投等債殖利率處在逾5%的偏高水準，價格也處於相對優勢位置，歷史上，若在95美元以下進場，年均報酬接近不擇時的二倍；換言之，現在的價格對於投資人而言更是進場的甜蜜點。

四、儘管4月因關稅事件帶來短暫的賣壓，但4月底以來，隨市場不確定性逐漸消除，全球資金開始淨流入投資等級債市；在需求強勁、供給放緩之際，技術面相對占優勢，可望為投等債提供動能。

瀚亞投資-優質公司債基金的優勢包括：投組平均殖利率為5.1%，持債平均信評為「A」級，高於基準指標的「A-」，持有前十大發行人皆為歐美大企業或政府債；同時，研究團隊嚴格控制風險，使基金波動度低於同類型中位數。入手該檔基金，不但可以搭上投資等級債的未來行情，更可在不確定的環境當中，獲得一定程度上的防禦力。