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歷史經驗顯示5月到年底印股漲相佳 法人看好相關基金

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
2000年以來5月到年底全球股市平均表現。（資料來源：CMONEY、2025/5/14）
2000年以來5月到年底全球股市平均表現。（資料來源：CMONEY、2025/5/14）

時序來到5月，投資老手常言道「sell in May，and go away！」5月賣股10月再進場這句話是投資界的老生常談，不過市場表現好像不盡如此，根據群益投信統計資料顯示，2000年以來每年從5月到年底的全球主要股市平均表現，整體來看，新興股市表現優於成熟股市，其中印度5月到年底平均漲幅14.86%最值得投資人留意。

市場法人表示，印度可掌握下半年消費旺季及企業財報成長的投資契機，現在到今年底漲幅有機會超過1成，建議投資人不妨適度布局印度相關基金，把握投資契機。

群益投信印度研究團隊表示，統計2000年以來，每年5月到年底全球主要股市平均表現，前十名中以印度14.68%漲幅表現最佳，其次為巴西9.15%，其他依序為印尼7.8%、墨西哥6.66%、NASDAQ指數6.63%、費半5.77%、紐西蘭5.55%、泰國5.08%、菲律賓5.06%、道瓊4.95%%。

群益投信印度研究團隊指出，整體來看，新興市場表現優於成熟市場，平均漲幅也都有5%以上的好表現，因此建議投資人Don't sell in May！反而可以擇優布局以印度為首的相關基金。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，川普對等關稅公布以來，印度股市上漲6.15%居全球股市前五名，展現內需型市場優勢，且貿易戰催化供應鏈布局速度，印度生產活動更是創下近月最佳表現，且自印度央行2月初首度降息開啟寬鬆循環、放寬信貸管制、提高所得稅免稅門檻以及外資轉賣為買後，近期大中小型股普遍反彈上揚。

向思穎表示，現階段內外資也持續買超印度股市，由於美國關稅政策對印度影響較小，加上經濟維持強韌、貨幣政策轉為寬鬆，預計外資將重新進駐，對印度股市形成新的資金動能。整體而言，印度通膨尚屬可控，預期印度央行未來持續寬鬆的方向不變，股市多頭格局可望持續。

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