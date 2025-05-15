輝達概念商品 喜迎利多

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣布，獲沙烏地阿拉伯AI新創公司大單，將協助興建資料中心，推升輝達股價13日大漲5.6%，市值重返3兆美元大關，也帶動持有輝達股權的海外ETF表現亮眼。

輝達（Nvidia）13日宣布，將向沙烏地阿拉伯新成立的人工智慧（AI） 公司Humain提供先進半導體晶片，向中東國家運送18,000枚晶片，以支援新的資料中心專案。

Humain也宣布未來五年將投入100億美元部署AI基礎設施，產業基本面持續傳出佳音，有望帶動AI相關類股表現。

富邦NASDAQ（00662）經理人王辰方指出，市場受大型科技與半導體類股領漲，加上美中關係回溫、4月CPI意外放緩未見關稅通膨衝擊，以及沙烏地阿拉伯宣布6,000億美元對美投資計畫，進一步提振市場風險偏好，挹注標普500指數收復年初以來跌幅。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，目前仍在美股財報公布期，市場聚焦企業展望調整。雖然關稅戰引發市場對美國經濟前景憂慮，但雲端服務供應商致力發展AI領域的趨勢不變。

已公布財報的科技巨頭中，谷歌、微軟、META和亞馬遜的今年預估資本支出，皆維持先前預估水準，甚至出現上調，顯示AI需求保持強勁，有利相關類股後市。

林良一指出，除了科技大廠的企業財報及展望亮眼，近期主導全球金融市場的貿易戰也有緩和跡象。隨著各國與美國展開關稅談判，近日有部分國家已陸續達成協議。

整體來說，關稅政策走向朝正面發展，有助消除市場不確定性。但仍需留意美國對等關稅的暫緩期後，政策實際落地狀況，以及美國通膨及經濟成長走向。