快訊

藝人閃兵拿「假病歷」 律師分析1罪涉嫌機率不低

基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治 父行凶逃逸被逮

詐騙繳犯罪所得可減刑 外界憂打詐變打折

大中華產品 長線釣大魚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國對等關稅協商持續，在美中談判互釋善意後，法人表示，近期中國也推出多項刺激政策，包括降準又降息、以舊換新、多地發放消費券等，有望進一步帶動中國經濟表現，投資人不妨透過大中華基金分批介入，長線布局。

美中已在5月10、11日的協商會議中，達成共識並取得實質進展，美國暫緩對中國部分商品的高額關稅，把對多數中國進口商品的合併關稅自145%暫時調降至30%，同時，中國將把對美國商品的125%關稅降至10%，進一步緩和了貿易衝突。

隨著市場氣氛好轉與政策加持，近期大中華基金也展現反彈態勢，近一月前五強基金績效更都超過一成，包括：元大大中華TMT、台新中國通、國泰大中華、元大大中華價值指數、聯邦中國龍、宏利精選中華、日盛中國戰略A股、群益大中華雙力優勢、統一大中華中小、安聯中華新思路基金等，表現更優於台股大盤。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示，在關稅議題方面，隨著美中雙方紛紛釋出善意，貿易對峙情況出現轉圜，再者，中國因過往已有貿易衝突的經驗，也深知中美兩國的競爭關係，而隨著中期選舉臨近，美國政府亟需展示貿易談判成果以鞏固政治支持，整體而言，此次談判在短期取得中美經貿關係的穩定，但長期協議的達成仍需雙方在動態博弈中尋求平衡。

延伸閱讀

「美股恐慌指數」VIX降溫速度破紀錄 對美股是多是空？

鴻海：關稅影響輕 新台幣升值1元影響營收3%

關稅憂慮下投資人獲利了結 東證指數連13漲中斷

IEA：關稅雖帶來不確定性 無礙電動車銷量成長

相關新聞

輝達概念商品 喜迎利多

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣布，獲沙烏地阿拉伯AI新創公司大單，將協助興建資料中心，推升輝達股價13日大漲5.6%...

台股科技基金 回神

隨關稅戰不確定性緩解，AI等電子成長股重返市場主旋律，也帶動台股科技型基金績效。法人表示，費城半導體指數翻揚，加以科技業...

大中華產品 長線釣大魚

美國對等關稅協商持續，在美中談判互釋善意後，法人表示，近期中國也推出多項刺激政策，包括降準又降息、以舊換新、多地發放消費...

中短天期債 避險優選

美國關稅政策可能造成經濟動能放緩，為市場帶來不確定性。法人指出，下半年的投資市場充滿變數，建議投資人不妨強化防禦配置，加...

基金操盤手／公用事業硬挺 守住正報酬

美國關稅政策轉彎，標普500指數逐步修復今年關稅戰跌幅，率先標普500指數翻紅的六大產業包括：工業、金融業、公用事業、必...

美中雙方互釋善意、政策工具隨侍在側 大中華基金後市可期

美國對等關稅協商持續，在美中談判互釋善意後，法人表示，近期中國大陸也推出多項刺激政策，包括降準又降息、以舊換新、多地發放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。