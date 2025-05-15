大中華產品 長線釣大魚

美國對等關稅協商持續，在美中談判互釋善意後，法人表示，近期中國也推出多項刺激政策，包括降準又降息、以舊換新、多地發放消費券等，有望進一步帶動中國經濟表現，投資人不妨透過大中華基金分批介入，長線布局。

美中已在5月10、11日的協商會議中，達成共識並取得實質進展，美國暫緩對中國部分商品的高額關稅，把對多數中國進口商品的合併關稅自145%暫時調降至30%，同時，中國將把對美國商品的125%關稅降至10%，進一步緩和了貿易衝突。

隨著市場氣氛好轉與政策加持，近期大中華基金也展現反彈態勢，近一月前五強基金績效更都超過一成，包括：元大大中華TMT、台新中國通、國泰大中華、元大大中華價值指數、聯邦中國龍、宏利精選中華、日盛中國戰略A股、群益大中華雙力優勢、統一大中華中小、安聯中華新思路基金等，表現更優於台股大盤。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示，在關稅議題方面，隨著美中雙方紛紛釋出善意，貿易對峙情況出現轉圜，再者，中國因過往已有貿易衝突的經驗，也深知中美兩國的競爭關係，而隨著中期選舉臨近，美國政府亟需展示貿易談判成果以鞏固政治支持，整體而言，此次談判在短期取得中美經貿關係的穩定，但長期協議的達成仍需雙方在動態博弈中尋求平衡。