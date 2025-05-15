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中短天期債 避險優選

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國關稅政策可能造成經濟動能放緩，為市場帶來不確定性。法人指出，下半年的投資市場充滿變數，建議投資人不妨強化防禦配置，加碼中短天期債，採取多元債券策略，以因應風險升溫環境。

聯博集團美國非投資等級債券總監史密斯（William Smith）昨（14）日來台表示，美國的政策變動正在衝擊商業與消費者信心。貿易政策不確定性遠高於川普第一次任期，企業在法說會提及關稅的次數更遠高於過去五年。不過，市場出現價格失衡或錯置現象，反而帶來有利的配置時機。

在非投資等級債券方面，目前有三大優勢。史密斯表示，首先，長期評價面仍具吸引力。以美國非投資等級債券為例，利差水準雖然開始正常化，但殖利率仍位於過去十年高檔。

第二，目前經濟環境有利於非投資等級債券，預期一年內的違約率也只有2%~3%，仍然可控。史密斯指出，統計1983至2024年，經濟為低成長或放緩時，非投資等級債券的報酬分別為4.6%與7.9%，優於股市的負1.4%和5.3%。

第三，非投資等級債券有助於降低整體投資組合波動度。史密斯指出，非投資等級債券的報酬近似股票，但風險約只有股票一半。1983年以來，美國非投資等級債的年化報酬率為8.2%，美股S&P 500指數則為10.7%；但在年化波動度方面，前者為8.3%，遠低於後者的16.6%。

史密斯認為，目前短天期非投資等級債券（1~4年）的吸引力優於長天期債。除了殖利率較優之外，目前市場上折價的短天期非投資等級債券比例，更是高於五年平均。

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