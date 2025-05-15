隨關稅戰不確定性緩解，AI等電子成長股重返市場主旋律，也帶動台股科技型基金績效。法人表示，費城半導體指數翻揚，加以科技業盛事台北COMPUTEX登場，增添AI供應鏈題材動能，將持續挹注台股科技型基金績效表現。

據統計，截至14日，電子指數近四個交易日漲7.4%，表現優於加權股價指數的6%，成為大盤站回季線的大功臣，也進一步帶動台股科技型基金第2季以來績效由黑翻紅，多檔近月有一至二成漲幅。

AI指標股輝達近期股價揮別弱勢，近一周大漲近15%，自4月初低點反彈近38%，助力美股收復失土。市場法人指出，隨美國商務部撤銷AI晶片出口禁令，有助美國科技大廠在地緣政治競爭中取得領先優勢，台廠供應鏈也將雨露均霑，加以COMPUTEX下周登場，將進一步提供半導體及AI供應鏈題材動能。

復華數位經濟基金經理人陳俊中表示，先前AI供應鏈股價修正已反映成長趨緩風險及川普對等關稅最壞情況，目前市場逐步從最悲觀情緒中恢復，即便有關稅因素，各大廠雲端服務商的資本支出仍將維持雙位數成長趨勢，預期待不確定性因素消除，AI仍是布局電子成長題材的主旋律，看好客製化晶片（ASIC）及邊緣運算題材，此外因應市況變動，將酌量布局於台幣升值受惠股及高股息電子股。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，聯準會維持利率不變並採取觀望態度，有助於穩定全球資金情緒，而AI晶片出口政策鬆綁則為科技產業開啟新一波成長契機，在國際利多發酵之際，台灣相關族群也陸續繳出亮眼成績，展現基本面持續轉強的趨勢，在AI所帶動的科技浪潮之下，企業獲利持續攀升，台股仍充滿投資機會。

安聯投信台股團隊指出，台灣受惠於AI應用商機持續熱絡、及美國實施對等關稅暫緩90天措施，帶動客戶端積極備貨，4月出口也呈現年增29.9%。

後市可留意三方向，一是半導體關稅從IEEPA轉為貿易擴展232條，後續可能比照鋼鋁或汽車課稅邏輯，影響可控；其次，近期匯市波動雖讓企業獲利承壓，但對資金與評價面偏正向，整體影響中性偏正向。第三，部分企業獲利因關稅與匯率而下修，但整體來看仍有望成長，布局上應更重視基本面與評價面。