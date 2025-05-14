COMPUTEX將登場！AI重返主旋律 台股科技基金來勁

隨關稅戰不確定性擔憂緩解，AI等電子成長股重返市場主旋律，帶動台股科技型基金績效來勁。法人表示，費城半導體指數翻揚，加以科技業盛事台北COMPUTEX登場，除了增添AI供應鏈題材動能，也將持續挹注台股科技型基金績效表現機會。

據統計，截至14日，電子指數近4個交易日收紅大漲7.4%，表現優於加權股價指數的6%，成為大盤站回季線的大功臣，也進一步帶動台股科技型基金第2季以來績效由黑翻紅，近1個月多有1至2成漲幅。

AI指標股輝達（NVIDIA）近期股價揮別弱勢，近一周大漲近15%，自4月初低點反彈近38%，助力美股收復失土。市場法人指出，隨美國商務部撤銷AI晶片出口禁令，有助美國科技大廠在地緣政治競爭中取得領先優勢，台廠供應鏈也將雨露均霑，加以COMPUTEX下周登場，將進一步提供半導體及AI供應鏈題材動能。

展望後市，復華數位經濟基金經理人陳俊中表示，先前AI供應鏈股價修正已反映成長趨緩風險及川普對等關稅最壞情況，目前市場逐步從最悲觀情緒中恢復，即便有關稅因素，各大廠雲端服務商的資本支出仍將維持雙位數成長趨勢，預期待不確定性因素消除，AI仍是布局電子成長題材的主旋律，看好投客製化晶片（ASIC）及邊緣運算題材，此外因應市況變動，將酌量布局於台幣升值受惠股及高股息電子股。