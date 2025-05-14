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美中雙方互釋善意、政策工具隨侍在側 大中華基金後市可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美中關稅戰休兵90天，各方都暫時鬆口氣，但未來雙方經貿發展。仍是前途不明朗。(路透)
美中關稅戰休兵90天，各方都暫時鬆口氣，但未來雙方經貿發展。仍是前途不明朗。(路透)

美國對等關稅協商持續，在美中談判互釋善意後，法人表示，近期中國大陸也推出多項刺激政策，包括降準又降息、以舊換新、多地發放消費券等，有望進一步帶動大陸經濟表現，投資人不妨透過大中華基金來分批參與。

美中談判雙方已在5月10日、5月11日的協商會議中，達成共識並取得實質進展，美國暫緩對中國大陸部分商品的高額關稅，把對多數大陸進口商品的合併關稅自145%暫時調降至30%，同時，大陸將把對美國商品的 125% 關稅降至 10%，進一步緩和了貿易衝突。

隨著市場氣氛好轉與政策力道加持，觀察近期投信發行的大中華基金表現，也展現反彈態勢，近一月來看，該類型基金表現漲多跌少，前五強基金績效更都超過一成，上榜的產品包括元大大中華TMT基金、宏利精選中華基金、群益大中華雙力優勢基金、統一大中華中小基金與統一強漢基金。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示，在關稅議題方面，隨著美中雙方紛紛釋出善意，貿易對峙情況出現轉圜，再者，中國大陸因過往已有貿易衝突的經驗，也深知中美兩國的競爭關係，而隨著中期選舉臨近，美國政府亟需展示貿易談判成果以鞏固政治支持，整體而言，此次談判在短期取得中美經貿關係的穩定，但長期協議的達成仍需雙方在動態博弈中尋求平衡。

李忠翰進一步指出，在中國大陸官方政策方面，大陸內需政策在近期展現出積極性，特別是在以舊換新的推動下，大宗消費市場活力得到有效提振，貨幣政策也同步搭配，採持續寬鬆且由人行主導加槓桿，為資本市場提供支持，政策基調上有助支持大陸景氣恢復，在產業方面，可持續關注科技、消費或其他政策受惠股之表現。

美國 關稅

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