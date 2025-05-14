台股中小型基金績效亮眼 投資人關注資金流向

美中關稅戰休兵激勵美股飆漲，台股也一舉收復4月初川普加徵關稅大跌缺口，台股中小型基金受惠權值股及中小型電子股輪番上攻，績效同步走揚，累計自波段低點反彈近三成，表現優於大盤。

理柏資訊統計，台股中小型基金自4月2日股災前至5月12日呈現正報酬，類型平均上漲0.5%，優於科技類的0.06%及一般股票型、上櫃股票型的-0.4%、-3.8%。

累計台股中小型基金自4月9日大盤低點反彈以來至5月12日，類型平均漲幅達27.3%，優於檔數最多的一般股票型25.8%及科技類的27.1%，也比加權報酬指數同期間的21.5%更為突出。

從類股表現來看，近月隨關稅戰緊張情勢降溫，帶動資金回流中小型電子股，使電腦及周邊設備、電子零組件、其他電子及電子通路等類股波段漲幅達逾三成，進一步挹注台股中小型基金績效表現。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，此次美中關稅談判結果超出市場預期，對立情勢降溫，進一步吸引資金回流先前股價明顯修正的AI供應鏈，有助投資信心回穩。

不過整體關稅政策不確定性未除，布局建議採均衡配置，除了以中長期趨勢成長的中小型股為核心持股外，同時納入獲利穩定的內需與高股息股持股比重，應對接下來的國際情勢發展。可透過逢低分批或定時定額方式布局，參與投資機會。

街口投信分析，川普於4月9日宣布暫停實施對等關稅90日，帶動股市止跌反彈，對等關稅空窗期應有利台股延續反彈行情。全球主要國家在美英達成第一份協議後，有一定激勵效果。

近周美股反彈格局中，科技股彈幅較明顯，除了先前跌幅大、評價修正夠多，因而後面強化了反彈力量外，消息面也有亮點，包括輝達AI晶片輸中可能放寬等。不過，半導體關稅有確切結果前，這樣的利多可能仍需謹慎解讀。

基本面而言，雖因關稅的提前拉貨使台股上半年出現淡季不淡，也須謹慎觀察是否導致下半年旺季不旺。