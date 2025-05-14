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半導體、科技題材 看旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美股標普500指數成分股已於5月9日公布九成財報，78%獲利優於預期，科技股第1季87%獲利和營收優於預期，而Nasdaq100指數已優先標普大盤收復4月2日對等關稅後失土，美國科技股彈幅大，加上近期券商看好評價面與消息面支撐，可透過定時定額布局半導體與科技題材基金，掌握產業成長契機。

據CMoney統計至9日，觀察美元計價海外科技型基金4月2日以來表現，前十名表現皆在4％之上，其中富蘭克林華美AI新科技、台新美日台半導體、第一金全球AI人工智慧、日盛全球關鍵半導體，與第一金全球AIFinTech金融科技等基金報酬率超5%，表現亮眼。

日盛全球關鍵半導體基金經理人王威傑表示，近期中美間不斷釋出善意，試圖舒緩貿易戰的緊張關係，振奮投資市場信心，12日美國與中國中美關稅談判樂觀且結果超乎預期，整體幅度及進度超乎市場預估，短期市場風險性偏好明顯上升。

近期美股反彈，科技股彈幅明顯，除先前跌幅大、評價修正夠多而後面強化反彈力量外，消息面也有亮點，包括輝達AI晶片輸中可能放寬等。據多方機構數據分析，預估2025年全球晶片銷售額將達到6,970億美元，創歷史新高，相較2024年的6,270億美元成長11.2%，並朝2030年1兆美元目標邁進，年均複合成長率約7.5%。

成長動能主要來自AI加速器晶片、汽車電子、雲端數據中心的需求，地緣政治與供應鏈多元化使各國加大投資，例如中國成熟製程產能擴張及美國尖端技術份額提升。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，隨川普對進口產品徵收高額關稅，不少企業將供應鏈遷往美國，台積電位於亞利桑那州鳳凰城的廠房，已生產最新一代的輝達晶片，在德州設立超級電腦製造廠，預計在未來12個月內量產，美國半導體產業鏈可發揮長期影響力。

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