高品質股債 抗震優選

美中關稅戰休兵90天，全球股市歡聲雷動，美國等主要股市回到宣布對等關稅之前的起跌點。

法人指出，最壞的情況可能已經過了，但關稅仍將是不確定因素，金融市場也將隨之起伏，投資人可藉多元布局高品質股債標的，來因應動盪環境。

貝萊德指出，美國企業為了搶在關稅生效前大量進口商品，導致進口量創歷史新高，也帶動庫存急增，將造成未來數季經濟數據明顯波動。不過，部分大型科技公司第1季財報優於預期，受惠於人工智慧（AI）相關需求暴增，並宣布將擴大AI投資，顯示AI主題仍具強勁動能。

此外，AI主題在短期內將持續支撐企業獲利，並可能成為長期生產力提升的驅動力，因此以AI為主的美股持續看多，但市場波動不免擴大。美國高赤字及高通貨膨脹不利美國長天期債券，貝萊德仍較看好中短天期的公債及投資等級債。

百達投顧也認為，地緣政治風險與利率不確定升溫，市場對低波動避險資產的需求提升，建議布局優質股票及短天期債。優質股票獲利佳、負債低，波動也較低；短天期債對利率敏感度較低，具有相對穩定、高流動性和靈活應對市場的特性，優於價格波動劇烈的長天期債券。

富達國際指出，受到貿易不確定性和消費者信心下降的影響，投資人仍擔心美國經濟可能陷入衰退的風險高。美國通膨仍高於目標區間，這可能限制美國聯準會（Fed）因應經濟下滑的政策空間。

展望後市，富達指出，Fed正在評估關稅政策對通膨與實體經濟的影響，暗示停滯性通膨的風險增加。面對諸多不確定，投資人不妨從優質基本面與合理評價面出發，以全球優質股息策略，搭配全球優質債券做為主要核心資產配置，在全球各地找到收益機會，抵禦市場波動。

例如，歐股及新興市場就是不錯的標的。富達對歐洲的看法更樂觀，雖然面對美國貿易政策的風險，但歐股評價便宜，搭配德國的財政刺激帶來機會。