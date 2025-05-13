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高「榮」量商品 閃亮

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
成分股持有長榮的十大台股ETF
成分股持有長榮的十大台股ETF

美中關稅互降90天帶動美股大漲，台股昨（13）日上漲200點，指數以21,330點作收，原預期將受關稅戰衝擊的航運類股一掃陰霾，貨櫃三雄表現亮眼，多檔台股ETF持有的長榮，股價終場大漲6.9%，也讓高「榮」量的台股ETF績效大補。

觀察70檔台股ETF中，有26檔的成分股中持有長榮，以持股比重來看，群益台灣精選高息（00919）持有10.2%最多，其次包括大華優利高填息30、中信成長高股息、元大台灣價值高息、統一台灣高息動能等，持股都逾6%。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，隨著暑假旺季即將到來，航運觀光類股業績可望更上一層，投資上可多加留意。雖然這些類股因具季節性題材，股價有機會表現，其中航運類股企業獲利表現不錯，加上股利配發符合投資人期待，高殖利率行情後市可期。建議投資人要回歸基本面，以企業獲利表現做為選擇依據。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，貨櫃三雄日前公布第1季營收，整體運價因關稅政策公布前積極出貨而有支撐，貨載狀況良好。不過第2季初，因為遭遇關稅政策影響，出貨量與運價雙雙走低。

但12日中美針對關稅進行協商傳出好消息，協議為期90天的調降，美國對中國降至30%，中國對美國則為10%。展望後市，全球總經基本情境仍樂觀，今明兩年企業盈餘成長預期強勁，但不確定性仍在。在市場波動難平下，分散配置與資產的風險管理相對重要。

郭修誠表示，根據集保受益人數觀察，投資人仍勇於逢低布局ETF。

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