富坦公司債基金 績效勝出

美中互降關稅90天，但法人對後市仍不敢樂觀。儘管美股4月低檔來顯著彈升，但資金已自美股流出，轉向部分債券。據美國投資公司資料，美國非投資等級債券型基金近一周已有約9.4億美元資金回流，優於全球型債券的4.4億美元流入，其他類別債仍處於流出。

根據境外基金觀測站截至3月底資料顯示，國人投資占比最高的前三名境外非投資等級債券型基金，包括富蘭克林坦伯頓公司債、聯博全球非投資等級債券基金與鋒裕匯理環球非投資等級債券等，占比介於58%~69%，顯見高息型商品對台灣投資人的吸引力極高。

若以基金績效表現來看，富蘭克林坦伯頓公司債基金近半年與三年的短期與中期報酬率皆處領先，分別為0.7%與21.3%。

銀行財富管理中心表示，富蘭克林公司債基金成立近30年，在三檔基金中歷史最悠久，除績效表現與配息穩健外，該基金除美元月配息，也有美元穩定月配息級別，9.5%的配息率，滿足有較高配息金流規劃的投資人，而日幣與澳幣級別，則提供投資人貨幣配置上的分散，尤其今年來美元明顯走貶，更需要有美元以外的貨幣分散風險，除此之外，也能提升資金運用效率。

以近期市場關注的關稅議題來看，美國非投資等級債企業受關稅影響較低。投資專家分析，不論是這次或是2018年的貿易戰期間，美國非投資等級債的表現都明顯比美股抗跌，原因之一在於，美國非投資等級債企業營收多來自美國境內，較不受關稅影響，現今受到拖累，壓抑表現、推升殖利率來到8%左右，反而提供投資人一個不錯的進場機會。

以富蘭克林公司債基金為例，其第一大產業配置是金融，就是最不受關稅影響的產業，此外，也將受惠金融監管鬆綁的政策紅利。

歷史經驗顯示，高波動環境下投資總報酬多來自於穩定的息收，搭配多幣別配置，可進一步降低貨幣波動風險。