股票型ETF 單周流入131億美元

統計至12日，近一周整體股票型ETF再獲131.1億美元資金淨流入，日本、歐洲、亞洲分別有20.8億、34.6億與37.7億美元資金淨流入，但美國與中國持續遭淨流出19.6億與2.1億美元，但本周美中貿易談判取得進展，法人預期資金有機會重回二大市場。

全球股市上周高檔震盪小幅收黑，訊息面偏多，包括美國宣布與英國達成首份協議、也與中國啟動談判、中國降息降準等，聯準會則維持利率不變。

富蘭克林證券投顧表示，5月10日至11日美中貿易會談後，雙方表示取得實質性進展，激勵周一亞洲的美股期貨盤走揚。媒體指出川普團隊已設定一份約20個美國貿易夥伴的優先談判清單，涵蓋亞洲、歐洲、非洲及拉丁美洲等國家，被視為川普政府試圖制定可複製的談判樣板，便於快速推動並完成更多雙邊協議，預期短線氛圍有利風險性資產續揚，美股指數有望持續挑戰半年線及年線反壓。

富蘭克林證券投顧建議，投資人應密切關注美國貿易協議細節及其對經濟和企業獲利的影響，樂觀中仍應保留風險意識。著眼川普關稅政策不確定性讓美國例外論面臨挑戰，國際資金有望回流歐亞，建議採取全球化布局掌握資金輪動，美元資產首選美國平衡型、債券型及科技產業股票型基金，非美元資產看好日本、印度及歐股基金，印度股市短線因地緣政治衝突的震盪無礙其長期多頭格局，空手者可留意黃金基金拉回之際以5%~10%資金承接。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，近期國際與美方的貿易協商取得進展，市場擔憂情緒獲舒緩，短期而言，雖然市場情緒難免受到關稅議題動向干擾，不過鑒於美國景氣與企業營運仍保持韌性，投資上將逐步回溫基本面。再者，後續關注減稅法案是否通過，若落地時實施，將有助降低企業稅負、提升盈餘能力，並增加資本支出與股東回饋， 加持美股中期表現。