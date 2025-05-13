印巴停火 這款基金攻守兼備

印巴停火，印度股市12日大漲2975.43點、漲幅達3.74%。印度與巴基斯坦於5月10日達成停火協議，川普宣稱協議由美方斡旋達成，雙方外交部長皆證實兩國達成協議，並指出有逾三十個國家參與外交調解。印度股市12日大漲2975.43點，漲幅3.74%。市場法人表示，印巴衝突對任何一方都沒有長期持續的利益，在停火協議達成後，短期內，印巴邊境局勢或許仍有零星摩擦的可能，但全面衝突的風險已大幅下降，資人可趁此事件印度股市回檔之際，選擇印度股市搭配美國債市多重資產基金來應對。

群益投信印度研究團隊指出，根據過去歷史統計資料顯示，歷年印度發生地緣政治風險事件後，印度股市平均表現均是上漲，後3個月、6個月、1年平均上漲6.88%、17.14%、26.31%，顯示出印度股市短期表現雖可能受制，中長期依舊亮眼。建議穩健型投資人不妨透過股債部位兼具的多重資產基金來因應，多重資產投資戰略中，以印度股市加上複合美債最適合。統計2014年以來平均配置印度股市與美國債市的各年度表現優異，投資組合的年化波動度9.8%明顯較全球股市14.4%更低，而投資報酬率來看也是有跟漲抗跌的效益，顯示該投資組合除了可望維持整體資產的潛在報酬，同時也能將波動風險控制在特定水平。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，衝突事件發生當下市場可能恐慌，且近期印度股市正處上漲後的修正期，因此投資人對此特別敏感，不過並不影響印度強韌的經濟基本面，因此隨後對印度股市的影響都不大，大盤最終還是反映國際與國內基本面。印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的印度目前本益比已快速修正至近十年平均水準附近，在短期擾動因素消弭後，回歸基本面，印度經濟動能仍呈現成長態勢，評價修正也意味著投資人能在較為理性的評價中，重新著眼印度市場利多前景。印度在企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。