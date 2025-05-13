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美成長股長期買點到 平衡型基金降短線波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年以來美國防禦股與景氣循環股表現。（資料來源：Bloomberg，駿利亨德森；2024/12/31~2025/4/25）
今年以來美國防禦股與景氣循環股表現。（資料來源：Bloomberg，駿利亨德森；2024/12/31~2025/4/25）

美國4月初公布對等關稅後重創美股，近期雖出現反彈，隨即又轉趨震盪。美股不只波動度升高，駿利亨德森投資表示，2025年以來防禦類股表現明顯優於景氣循環類股，從長期投資角度來說，2025~2027年景氣循環類股的EPS與成長幅度均優於防禦類股，近期股價拉回後已浮現不錯的投資時機。不過，因關稅仍未底定，市場短期的波動度較高，建議以美國優質成長股搭配投資等級公司債為主的平衡型基金，降波動的同時亦參與長線成長契機。

根據統計，今年以來美國防禦類股與景氣循環類股走勢出現明顯分歧，高盛美國防禦股指數年初以來上漲5.2%，景氣循環股指數則是下跌7.9%。駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，美國的關稅政策使經濟前景有較高的不確定性，投資者偏好具防禦性質的資產，不過，若依據企業獲利預估來看，直到2027年景氣循環類股的表現均優於防禦類股，景氣循環類股不僅EPS比防禦類股高，YOY的獲利成長率也較佳，2026及2027年的獲利成長率更可望達到雙位數。

Jeremiah Buckley進一步指出，防禦類股與景氣循環股表現出現重大分歧時，正好提供投資長期趨勢成長股的機會，經過近期的震盪整理後，這些長期趨勢看好的成長股的股價已來到多年未見的低檔區，長期而言，企業獲利成長前景的重要性高於短期的經濟環境波動，因此，目前是不錯的長期投資時點。

野村投信表示，美國與各國的關稅協商可望陸續完成，對等關稅稅率將有望低於4月初美國公布的稅率，且下半年度美國政府可能推出的減稅方案，有助於提振投資信心，先前4月份的低點或許就是市場最悲觀的時候。不過，下半年市場仍將陸續反映關稅帶來的影響，屆時市場波動可能再度升高，因此建議選擇平衡型基金，藉由股債均衡配置降低短線的波動風險，以美國優質成長股搭配投資等級公司債的投資組合，將是兼顧降低風險與參與長線成長機會的極佳選擇。

景氣循環股 美國

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